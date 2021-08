https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tucumán

Detuvieron a una joven trans por chantajear a un hombre a cambio de no publicar fotos íntimas de ambos

Luego de conocerse a través de las redes sociales e intercambiar imágenes íntimas, le exigía dinero para no difundirlas.

Crédito: Captura de pantalla

Una joven trans fue detenida acusada de extorsionar a un joven, amenazándolo con viralizar imágenes íntimas. El hecho ocurrió en Tucumán y la investigación comenzó luego de la denuncia de la víctima. La víctima, oriunda de la capital de Tucumán, comenzó la relación con la joven por medio de Facebook. Tras varias conversaciones, continuaron por Whatsapp donde intercambiaron varias fotos con contenido sexual. Luego, la joven comenzó a exigirle dinero para no hacer públicas las imágenes. La víctimas, tras la primera amenaza, le pagó $ 5 mil en efectivo, creyendo que todo terminaría ahí. Pero solo pasaron unos días, y las amenazas volvieron, y la joven nuevamente solicitó dinero. Frente a esta situación, y ante el miedo de que las imágenes fueran publicadas, el joven realizó la denuncia policial. Tenés que leer Paraná: detuvieron a ocho integrantes de una banda que cometía sextorsión, robos y estafas Personal policial intervino en el hecho y le pidió a la víctima que acordara con la extorsionadora un lugar y hora para la nueva entrega de dinero. Cuando la acusada concurrió, fue detenida y ahora deberá responder por el delito de extorsión.

