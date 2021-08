Clara García: "Santa Fe necesita tener voz en el Senado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuestiona que en los últimos años, los representantes en la Cámara Alta se hayan quedado callados o hayan votado por obediencia debida en perjuicio de la provincia. Pone el caso de la ley de biocombustibles pero les cuestiona el desinterés por la deuda de Nación. Cuestiona el bajo aporte presupuestario del gobierno nacional en Santa Fe pero también la ineficacia de Perotti en gestionar recursos.

Clara Garcia es precandidata a senadora nacional por Santa Fe encabezando la boleta de 'Adelante' que compite en la PASO dentro del Frente Amplio Progresista (FAP). La acompaña el santafesino Francisco Garibaldi, actual concejal capitalino. Contadora pública, García, viuda de Miguel Lifschitz, tiene una amplia trayectoria en la militancia dentro del Partido Socialista y ocupó cargos relevantes en la estructura del gobierno municipal de Rosario, incluso en el Banco Municipal de esa ciudad. También fue concejal y está cumpliendo su segundo mandato como diputada provincial.

- ¿Por qué quiere ser senadora por Santa Fe?. Qué le puede aportar al Senado?

- Podemos aportar una experiencia de gobierno, de equipo, de saber hacer en la gestión pública que normalmente no se tiene. Somos un equipo que lidera Mónica Fein en la boleta de candidatos a Diputados y lidero en Senadores pero que viene acompañado por lo mejor de lo que fueron los equipos de Hermes Binner y de Miguel Lifschitz. Somos gente que conoce lo público y que estamos preparados para seguir este camino.

- ¿Qué necesita decir Santa Fe en el Congreso?

- Santa Fe necesita tener una voz. En estos últimos años, o hemos tenido senadores/as que se han quedado callados o que han levantado la mano por obediencia partidaria, no por Santa Fe. Hay varios ejemplos en los últimos tiempos, entre otros el tema biocombustibles. Recordemos de que se trata: el mundo va hacia que los combustibles fósiles se usen cada vez menos y cada vez más lo que viene de la bioeconomía que es lo que producimos en Santa Fe. La nueva ley lo que hizo fue ceder a los lobys petroleros y eso hace que se produzca menos en Santa Fe, que haya menos trabajo de santafesinos de calidad en esta economía de la innovación. No escuchamos allí la voz de nuestros legisladores. No la escuchamos en la deuda que la Nación tiene para con Santa Fe que también sería trabajo para los santafesinos porque, recordemos, que cuando lo paguen todo debe ir a obra pública. No escuchamos la voz de nuestros legisladores en temas como hidrovía, esta autopista fluvial que le daría al puerto de Santa Fe una gloria nueva, merecida y que en la medida en que no tengamos preponderancia en las decisiones también nos van a estar ganando los lobis de Buenos Aires, ellos ya están preparando el canal Magdalena para que en vez de tener nuestros puertos todo el potencial exportador lo puedan hacer desde los puertos de Buenos Aires. De nada de esto están hablando los senadores actuales. No están hablando del subsidio al transporte y así el colectivo es más caro en Santa Fe y en Rosario que en AMBA. No están hablando del subsidio nacional que está recibiendo la empresa de agua de Capital Federal (Aysa) que es enorme. Todo esto se vota en el presupuesto, presupuesto que votan los senadores y no puedo creer que no han tenido la vocación de defender a Santa Fe.

- La ONU acaba de advertir de los efectos del cambio climático y el deterioro que provocan en el ambiente los combustibles fósiles. Parece que vamos a contramano en el país

- Vamos a contramano del mundo y de la propia ley anterior que le daba un valor en ascenso al biocombustible. Ahora vamos hacia atrás. ¿Qué tenemos que pensar? que los legisladores que decidieron eso no conocen lo medioambiental o, ceden a la presión de las provincias petroleras.

- El precandidato a diputado de su espacio, Gonzalo Saglione, publica números de la Oficina de Presupuesto que hablan de la escasa participación de Santa Fe en el presupuesto nacional que se está ejecutando

- Se lo dijo claramente: mientras la Nación invierte 23 pesos de obra pública en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba son 9 y en Santa Fe poco más de 2. ¿Cómo no estamos exigiendo eso? Cómo no estamos exigiendo que nos manden los gendarmes o las fuerzas federales que prometieron ante los problemas de inseguridad que tenemos; en la problemática medio ambiental, cómo no estamos exigiendo frenar el ecocidio de los incendios teniendo para votar una ley de humedales que se demora. Estos temas tocan la vida cotidiana. Estoy en Santa Fe, qué mayor símbolo que el puente a Santo Tomé que Santa Fe lo pagó transformando en autovía la ruta nacional 19 en la época de Kirchner. Ni siquiera tiene que invertir la Nación porque la provincia puso el dinero para esa obra y la otra no se hace. Uno siente que los legisladores nacionales lo que hacen es ir a Buenos Aires a tener una obediencia a su partido, sea gobierno u oposición, pero no hacia Santa Fe.

-Santa Fe viene pasando hace muchos años falta de reconocimiento del gobierno nacional y la gestión del Frente Progresista también lo padeció. ¿Por qué cree que pasa esto?

- Antes nos decían que era porque éramos de otro signo político. Incluso han hecho campañas de gobernador intentando convencer a la gente que si votaban en Santa Fe el mismo signo político de la nación eso nos iba a beneficiar. Muy lejos de ello, no lo han hecho. Acoto que cuando mandaron algún dinero (Omar) Perotti tampoco lo supo usar. Era septiembre del año pasado cuando el presidente de la Nación vino a Rosario por una actividad -era momento de mucha inseguridad en Rosario- lo miró a Perotti y le dijo, 'gobernador ocúpese de Rosario' y le prometió un aporte de 3 mil millones de pesos que llegó al poco tiempo. Estamos en agosto y eso no se invirtió. Hay una falta de exigencia hacia la Nación y cuando se consigue algo, hay una falta de gestión propia para ejecutarla. Con la misma rapidez con que fueron al Instituto Patria a sacarse esta foto pudiesen haber ido a Buenos Aires a exigir que nos paguen la deuda.

- En esta elección, ¿cree que hay lugar en la sociedad para otros sectores y no únicamente a los de la grieta?

- Sí, seguro. En aquella experiencia del FAP en 2011, Hermes Binner sacó 3 millones y pico de votos. Todavía no se hablaba de la grieta pero estaban los dos sectores armando un negocio que les viene bien a ambos, es esta hipótesis de tener un enemigo que hace que la realidad sea blanco o negro y que sea más fácil de elegir. No me creo esa escena que montan. Parece que somos distintos solo por ser moderados; no es solo por eso, es porque hemos sabido gobernar y gobernar en beneficio de Santa Fe. Ni un lado ni otro del lado de la grieta nos pagaron la deuda, ni pagaron las obras, ni ayudaron en seguridad, ni protegen el ambiente ni apoyan a la producción. Este abrazo impredecible de Perotti con Cristina creo que le suelta la mano al campo. Aquél Perotti que dio quórum para que Cristina fuera allanada o que intentó aparecer al lado de algunos productores, hoy se alinea a un espacio político que mira muy de soslayo a la producción del campo y de la agroindustria.

- Cuando habla con los productores ¿los nota preocupados?

- Muy preocupados. Venimos de recorrida de lugares donde hay frigoríficos y han bajando la cantidad de personal, o lugares con sequía y tienen en retenciones y costos de semillas valores que se les está haciendo imposible llevar adelante la siembra. De cada tres barcos que salen para exportación, al productor le viene uno. Esa es la carga impositiva y por eso están preocupados. Si de aquellos dos barcos que quedan en la nación vendrían en rutas nacionales, planes de vivienda, fuerzas federales, habría una justificación, pero en rigor no llegan a Santa Fe.

Interna y Perotti

En el FAP tienen internas y la elección de septiembre define la lista. ¿Qué diferencias tienen?

- La nuestra es una lista con experiencia de gestión. Sabemos gobernar. Toda nuestra trayectoria está basada en el hacer en la gestión público. Están los más brillantes colaboradores de Hermes y de Miguel: Saglione, Pablo Seghezzo de la obra pública; Andrea Uboldi que es una estadista de la salud pública. Somos un equipo preparado para gobernar.

Toda Paso es un desafío, ¿trabajarán juntos después del 12?

- No tengo dudas de que vamos a trabajar juntos desde el 12 de septiembre. Nuestros brazos están abiertos como lo hemos hecho en otras internas, incluso con el intendente de Rosario (Pablo Javkin) que le ganó por pocos votos a Verónica Irizar, nuestra candidata. Al día siguiente, Vero calzó las zapatillas y caminamos la ciudad y todos los votos de nuestra candidata fueron al intendente. No quiero ver al adversario político como un enemigo, es un adversario circunstancial y cuando terminan las elecciones a trabajar juntos por la provincia.

- ¿Ya pensando en 2023?

- Primero esperemos el 2021, nuestro país es tan impredecible. Creo que el 2023 se adelante y se anticipa por la irresponsabilidad política del gobernador que en vez de estar gobernando, está de candidato en una lista y además en oposición a su vicegobernadora que también está de licencia. ¿Quién gobierna?. Qué pasa en este tiempo si la mitad de los ministros está en un lado, la otra mitad en el otro, ellos mismos dicen por lo bajo que no dialogan y tienen una confrontación casi violenta, manifestándose cosas que después son muy difíciles de remontar

- Más allá que está en otro espacio político, ¿le preocupa la interna oficialista como ciudadana, como dirigente política y el impacto en la institucionalidad de la provincia?

- Claro que me preocupa y creo que la gran mayoría de los santafesinos no están de acuerdo en que Perotti haga esto. Hay dos opciones: o no quiere ser más gobernador, ya plantó bandera; o lo que hace es testimonial con lo cual engaña. ¿Cuál de las dos es la verdad?

"Con la misma rapidez con que fueron al Instituto Patria a sacarse esta foto pudiesen haber ido a Buenos Aires a exigir que nos paguen la deuda".

"En Santa Fe, el proyecto de futuro, de desarrollo con igualdad, de inclusión y de integración, es el nuestro, el del Frente Amplio Progresista, el de Hermes y de Miguel, el que hoy encabezo"