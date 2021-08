San Cristóbal, volvió a iluminarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Club San Cristóbal de Ángel Gallardo cumplió 32 años desde que se fusionó con el Club Central Gallardo. La institución espera por la vuelta del fútbol, su principal actividad. Hoy el club participa con todas las categorías en los torneos oficiales, además sumó el fútbol femenino. Entre los datos destacados, el club volvió a iluminar la cancha principal y las auxiliares con un sistema moderno y de alto impacto.

El "Santo de las Quintas" como se la conoce a ésta institución, se destaca por su enorme espacio verde, tiene como actividad principal el fútbol, donde participa con todas las categorías en la Liga Santafesina. Además, cuenta con un gran número de niños en su Escuela de Fútbol y un complejo donde se encuentra la enorme pileta de natación que brilla con la actividad cuando la colonia de vacaciones está en plena actividad.

Este punto era el destacado en la charla con Gabriel Dallia, uno de los dirigentes que más tiempo le dedica a la institución en sus 32 años de vida. "Estamos trabajando en el club donde se hizo hincapié en la pintura, arreglos; compramos un tractor más, es usado, pero muy útil para mantener el gran espacio verde que posee nuestro predio. Hoy los vestuarios están a la altura de las circunstancias, las tribunas lucen como en su mejor momento, el verde césped invita a la práctica del fútbol. Pedimos, por favor, que podamos volver el próximo sábado a disputar el torneo que ya está en marcha, eso sí, debemos hacerlo con la cantidad de público que establezca el Gobierno porque la estamos pasando mal en el aspecto económico. El regreso a la actividad nos permitirá empezar a transitar el camino de la recuperación de nuestras instituciones.

Estos trabajos se pudieron realizar gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de dirigentes en tiempos muy difíciles. Vale destacar que el club recibió un dinero de Brian Fernández y por eso también el avance fue notorio. San Cristóbal está lindo, luce como en sus mejores épocas y además, la noche se hizo de día en Ángel Gallardo porque logramos mejorar el sistema lumínico que permite que equipos que no cuentan con luz propia puedan jugar el tiempo que consideren necesario.

El equipo de primera

Si el gobierno provincial permite el ingreso de público a las canchas, el equipo de Mario Donetti volverá a jugar para darle continuidad al objetivo mantener la categoría: "Estamos muy bien y con las ganas de volver a jugar. El plantel está bien y ya tiene rodaje como para jugar por los puntos", aseguró el DT de la máxima categoría.

Recordamos que San Cristóbal, cuando vuelva la actividad oficial, espera por Argentino de San Carlos, en lo que será uno de los partidos destacados de la octava fecha del torneo liguista.

Los títulos de su historia

El club San Cristóbal cuenta en su historia con 4 títulos liguistas. El primero de ellos en 1989 y el segundo en 1993 pero, sin dudas, al auge deportivo lo alcanzó a principios de este siglo. En el año 2000 se adjudicó el Clausura, logrando de ese modo la clasificación al torneo Argentino de fútbol. Su técnico de entonces, Julián Calvet, reforzó en gran número el plantel, buscando ser protagonista del Argentino B, torneo al que había logrado clasificar el año anterior, gracias a su buena campaña. Pero quedó eliminado en la primera ronda, a manos de Argentino de San Carlos. Sin embargo, este revés no les hizo bajar los brazos al entrenador y a la dirigencia de entonces. En el 2001 volvió a ser protagonista del torneo en el Apertura y se adjudicó el Clausura. El título de 2000 le dio la posibilidad de participar en el Argentino B 2001-2002. Cambiando de política, Calvet trajo escasos refuerzos y decidió encarar el torneo con el plantel que había conseguido el título liguista, sin imaginarse que, partido a partido, comenzaría a marcar el hecho más significativo del fútbol de la Liga Santafesina.

Superando etapas, llegó a jugar una final en cancha neutral, cuyo premio final era el ascenso al Argentino A. La final perdida en Santiago del Estero, con gol de oro ante Talleres de Perico, y la promoción que no pudo superar ante Gimnasia y Tiro de Salta fueron hechos inéditos, que aún no han podido ser superados por otros planteles de nuestra Liga. "La única forma de ser superada es que algún equipo logre el ascenso", declaró alguna vez Julián Calvet, recordando aquel momento. El subcampeonato del Clausura 2008 es su último galardón local y su concurrencia al Torneo del Interior 2009, el último antecedente de participación en una competencia regional.

La Liga de aquellos años

Oscar Sbodio fue presidente de San Cristóbal durante el primer período tras la constitución del club en 1989. Luego de eso, siguió trabajando en la comisión directiva, sobre todo como delegado ante la Liga Santafesina, por lo que guarda enorme cantidad de recuerdos ligados también a dirigentes de otros clubes en aquellos años. Cuando la Liga cumplió, el 24 de junio pasado los 90 años, el ex dirigente recordó momentos inolvidable que vale la pena contar nuevamente: "La Liga era un conjunto de dirigentes abnegados, de tipos apasionados; sin estructuras organizativas muy estables, pero había un ambiente cordial. Nunca me olvido de Ruscitti de Atenas, de la gente de Argentino de San Carlos, Santa Paula de Gálvez, de Colón de San Justo. Por supuesto Ciclón Racing, Pucará, Guadalupe, gente macanuda. Había metas de respeto por el tribunal, respeto por los árbitros, mejoramientos de canchas, de torneos. Mucha manija a las divisiones inferiores e infantiles, y demás. Se fue armando una estructura increíble. Tengo muy buenos recuerdos de la Liga, me acuerdo de Piedrabuena que era el delegado de Unión, y por supuesto no me puedo olvidar de "Polito" (Hipólito) Montemurro, que fue uno de los grandes hacedores de la Liga.

En ese sentido, Sbodio no dejó de recordar a muchas personas que hasta el día de hoy siguen ligadas de distintas maneras a las instituciones liguistas: "También tengo recuerdos importantes del 'Cabezón' (José Luis) De Sanctis, que siempre le reconocí que fue el que hizo Pucará, porque la cancha la construyeron cuando estaba él. De Eladio Rosso, el 'Turco' (Juan) Salemi y de Liria, gente sensacional.

Además, destacó la jerarquía que siempre dieron a la Liga las instituciones que no son de la ciudad de Santa Fe: "Yo siempre reconocí a la gente del interior de la provincia. Me peleaba con algunos dirigentes locales de Santa Fe que le tiraba la bronca a la gente de afuera: por los viajes, los gastos, porque siempre tenían buenos equipos y jugadores. Pero nosotros no podemos prescindir de ellos, porque ellos jerarquizan a la Liga. Colón de San Justo y Sanjustino tenían canchas que nosotros no íbamos a tener nunca, la gente de Argentino de San Carlos lo mismo. Después se dio una revolución en Santa Fe cuando Newell's hizo su cancha, la gente de Sportivo Guadalupe, Pucará siguió mejorando, San Cristóbal mejoró y compró un predio. Se fue armando una estructura increíble, y uno luchaba para que eso llegara" explicó uno de los más grandes dirigentes que dio el club de Ángel Gallardo.