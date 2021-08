El campeón y la reserva se irían en avión a Mar del Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón debe visitar a Aldosivi este viernes, desde las 16.45, en el estadio José María Minella de "La Feliz" por la fecha 7. Luego, el martes 24 recibe a Sarmiento de Junín en el Brigadier López. Y finalmente termina la seguidilla con un partidazo: sábado 28 a las 201.5 contra Independiente en Avellaneda.

"Tenemos el fin de semana para descantar, porque se viene una semana corta de trabajo, con tres partidos en fila. Ahí es donde tenemos que medir las fuerzas, sobre todo en los que no vienen jugando, que deberán redoblar los esfuerzos. Necesitamos de todos, porque no sabemos qué pasa en cada partido. Es siempre una historia diferente. No esperábamos lo de Rafa por ejemplo. En este equipo tenemos que estar todos listos, porque sino no nos va a alcanzar", dijo Eduardo Domínguez luego del 1-0 a Gimnasia y anticipando lo que viene. Tanto sábado como domingo libres, para volver con todo en el lunes feriado.

La próxima parada del campeón argentino será Mar del Plata, en el estadio José María Minella de "La Feliz", este mismo viernes a las 16.45 contra Aldosivi. Esos "tres partidos en fila", a los que hizo mención Eduardo Domínguez, se completarán con Sarmiento de Junín en Santa Fe (martes 24 de agosto a las 16.30) y se terminará el sábado 28 de agosto, a las 20.15, frente a Independiente de Avellaneda en el Libertadores.

En principio, en algo que vienen ya dialogando los dirigentes sabaleros con el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, la idea de Colón es viajar a Mar del Plata en avión. Incluso, si bien restan algunos detalles, es posible que tanto el plantel profesional del "Barba" como la reserva de Adrián "Chupete" Marini (de gran campaña) viajen juntos a "La Feliz" para el doble compromiso del viernes: el preliminar de mañana, el juego principal a las 16.45. Luego, inmediatamente de terminado Aldosivi-Colón en el Minella, el rápido retorno a Santa Fe para descansar y pensar en el otro cruce que marca la agenda: el martes 24 contra el verde de Marito Sciacqua en el Cementerio de los Elefantes.

Si bien antes vienen dos partidos (primero Aldosivi y después Sarmiento), muchos ya miran de reojo lo que será uno de los grandes cruces que se vienen: Independiente-Colón en el estadio Libertadores de América, para medir fuerzas entre el equipo de Julio César Falcioni y el campeón del "Barba" Eduardo Domínguez.

Luego del fin de semana libre, todos los cañones del lunes apuntan a Wilson Morelo y Paolo Duval Goltz, dos de los jugadores más experimentados del plantel profesional de Colón, que hoy se vienen quedando afuera de todo como consecuencia de sus respectivas lesiones. "Si no pasa nada raro, tendrían que estar los dos a disposición del cuerpo técnico", explican en el Mundo Colón.

El otro jugador importante que forma parte de la enfermería es Rafael Delgado, pero el "Chelo" no sólo está descartado para el juego con Aldosivi en Mar del Plata sino también para los otros dos partidos de la seguidilla (Sarmiento de Junín en Santa Fe e Independiente en Avellaneda). Los resultados médicos arrojaron el concepto de "desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda", por lo que le llevará al menos un par de semanas volver con total normalidad a la par de sus compañeros.

Lo otro que deberá resolverse con el tema Delgado es qué hacer con la famosa oferta de Defensa y Justicia, a través del empresario Christian Bragarnik, quien quiere sacarlo ahora mismo de Colón para llevarlo a Florencio Varela. En principio, la respuesta de los dirigentes sabaleros sigue siendo negativa, priorizando la parte deportiva, de cara a la Final del Trofeo de Campeones en el Madre de Ciudades en diciembre 2021 y la Copa Libertadores de América 2022.

Lo que ocurre es que "Braga" presiona con un mejor salario para el jugador en "El Halcón", además de ofrecer como parte de pago por Rafael Delgado la doble deuda que Colón tiene con Defensa y Justicia (400.000 dólares) y con el mismo Bragarnik (150.000 dólares más de comisiones).

Pase-gol y golazo de inferiores

"Tuve una en el comienzo del segundo tiempo que no se dio, pero por suerte tuve revancha", explicó muy feliz Eric Meza, autor del gol para la victoria de Colón 1-0 ante Gimnasia. "La intención de patear estuvo, después donde entró, es una locura. Así también se podía haber ido a la tribuna (risas)". agregó.

"Fue un partido complicado, con muchas patadas y expulsiones, pero por suerte nos quedamos con los tres puntos en casa. Teníamos que aprovechar el hombre de más. Después a Santiago (Pierotti) lo expulsaron y tuvimos que agruparnos bien y aguantar el partido", declaró Eric Meza.

"El equipo está bien, sólido y peleando arriba. Me preparo toda la semana para jugar. Es el técnico quien decide el que juega, pero yo siempre estoy listo", dijo el lateral reemplazante de Vigo y que pelea con Mura.

Al mismo tiempo, su "asistidor", Facundo Farías, dijo lo suyo: "Después de los partidos me duele todo. Mi estilo de juego genera que los rivales reaccionen con una patada o un corte, pero que no son intencionales sino del fútbol. Cuando terminan los partidos me duele el cuerpo", dijo el juvenil de 18 años del barrio Los Hornos.

"No me importa que me peguen. Me gusta encarar. Las patadas me dan incluso más ganas de encarar al rival. Es parte de mi juego y creo que lo beneficia al equipo, así que voy a seguir así. Colón es un equipo que trabaja muchísimo. Se notó en el torneo pasado y también ahora. Todos nos sacrificamos y a eso le agregamos efectividad", dijo "El Niño" de Colón.

Reconocimiento sabalero: los 100 de Eduardo

Los dirigentes del Club Atlético Colón, con el vicepresidente Horacio Rodolfo Darrás a la cabeza, le entregaron una camiseta personalizada al entrenador Eduardo Domínguez, quien en el partido de la fecha anterior frente a Vélez en Liniers llegó a los 100 juegos como DT sabalero. Esto ocurrió en la previa al partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Cementerio de los Elefantes. Como se puede apreciar, es la camiseta negra con dorado de Kelme, la que viene usando Colón en el post campeonato.