https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.08.2021 - Última actualización - 10:11

10:06

El actual diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé es precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, en la lista Preparados para Santa Fe. Destaca la integración de la nómina, representativa de las fuerzas que conforman la coalición, y de por qué no es viable aglutinarse con Juntos por el Cambio. La necesidad de defender los intereses de la provincia, por encima de la grieta.

Elecciones 2021 Fabián Palo Oliver: "Hay que gritar menos y aportar más" El actual diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé es precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, en la lista Preparados para Santa Fe. Destaca la integración de la nómina, representativa de las fuerzas que conforman la coalición, y de por qué no es viable aglutinarse con Juntos por el Cambio. La necesidad de defender los intereses de la provincia, por encima de la grieta. El actual diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé es precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, en la lista Preparados para Santa Fe. Destaca la integración de la nómina, representativa de las fuerzas que conforman la coalición, y de por qué no es viable aglutinarse con Juntos por el Cambio. La necesidad de defender los intereses de la provincia, por encima de la grieta.

- ¿Qué se juega en estas elecciones?

- Básicamente, la oportunidad de que la ciudadanía elija alternativas que pasen por afuera de la grieta. Y en el Frente Amplio Progresista, tanto en la lista que yo integro, como en la que compite contra nosotros, tenemos la convicción de que la grieta le hizo mal a la Argentina, profundizó las deudas que tiene la democracia en el país, la exclusión, la pobreza, la inseguridad. Entendemos que la dirigencia política ha perdido la capacidad de construir consensos para definir políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo. Y si hay algo que marca esa incapacidad es la pandemia: la gestión sanitaria, la asistencia a los sectores productivos, a los prestadores de servicios. Ni siquiera en eso se pudo llegar a una base de acuerdo.

- Inicialmente estuvo planteado así...

- El Presidente Fernández comenzó la pandemia convocando a los mejores infectólogos, profesionales reconocidos de las ciencias médicas, a los gobernadores, y cada una de las medidas las tomaba en un marco de consenso. Cuando el Presidente dejó esa vocación de diálogo empezaron los problemas y también empezó a agudizarse la dureza del discurso de ciertos sectores de la oposición. Me parece que ahí hay una incapacidad. Si hablamos de medidas que ha tomado el Presidente en los últimos tiempos, como las restricciones a la exportación de carne, por un lado tenés el oficialismo que no dice nada (el gobernador Perotti deslizó solamente una tibia crítica) y la oposición señalando, pero en muy pocos casos haciendo un aporte para que revierta una medida que se repetía, y que produjo el mismo resultado: se perjudicaron los productores, la carne en el mostrador no bajó su precio y a los consumidores se les hace cada vez más difícil.

Así que eso es lo que tenemos para ofrecer. Humildemente, protagonizar el cambio en la cultura política argentina y empezar a achicar lo que representa la grieta en términos simbólicos, en términos institucionales. Que genera el debilitamiento de las instituciones, y también la crisis de representación. Y también nos parece que ahí la responsabilidad no es solamente de los militantes y de los funcionarios del Frente de Todos, también lo es de sectores de la oposición (concretamente, Juntos por el Cambio) que no logran hacer ningún aporte que modifique la forma de hacer política en el país. Eso de llamarse "los unos y los otros" creo que simboliza y sintetiza lo que pasa en la política argentina.

Lo que hace falta

- Una de las consignas más fuertes de la campaña es "hay que ponerle un freno al kirchnerismo". ¿Compartís ésto?

- No, para nada. Nosotros lo que planteamos es que Santa Fe necesita legisladores que sí defiendan a Santa Fe, los intereses de la provincia. Que tiene el 33 % de su producción ligada a la agroeconomía, es muchísimo lo que aporta y muy poco lo que viene. Sí se ha incrementado la coparticipación, pero eso no cambia que Argentina está profundizando un modelo cada vez más centralista y que vulnera el federalismo. No sólo en la distribución de la riqueza, sino también de las otras de infraestructura. Tenemos pendiente la discusión de la autovía (la ruta 33, la 11), la hidrovía. Son discusiones que se tienen que dar desde Santa Fe en beneficio de los intereses de Santa Fe; no para poner un freno al kirchnerismo. Porque no pasó algo muy distinto en la gestión anterior, el tratamiento para con la provincia de Santa Fe fue casi el mismo. En ese sentido, me parece que hay que gritar menos y tratar de aportar más y darle más nivel a la discusión.

- ¿Es posible desarrollar una tarea legislativa efectiva "desmarcándose" de un alineamiento rígido con uno u otro bloque?

- Las mejores experiencias que hemos tenido los santafesinos de legisladores que defiendan a la provincia ha sido con las expresiones provinciales. Desde Lisandro de la Torre, que honró esa banca en el Senado, y Enzo Bordabehere, que no pudo asumirla. Y hoy nosotros decimos con orgullo que creemos que el mejor legislador que tuvo Santa Fe en los últimos tiempos fue Rubén Giustiniani, que hoy es candidato a senador en nuestra lista. No solamente porque desde una banca minoritaria logró muchas cosas, sino porque representa lo que nosotros queremos plantear como cultura política, que es la del diálogo y la construcción de consensos.

- Aún así, no hubo consenso en el FAP y van a internas...

- Nuestra interna es totalmente diferente a la que tienen Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Con mucho respeto, marcando las diferencias y los matices. En ese sentido, nosotros creemos que nuestra lista representa una expresión genuina del Frente Amplio Progresista, está integrada por todas las expresiones que lo conformamos. Creo (el partido del intendente de Rosario, Pablo Javkin), la Democracia Progresista, Pares, el SI, los radicales que nos quedamos en el Frente, Igualdad (que es el partido de Giustiniani, que vuelve al Frente). Es una lista abierta y con la participación de prácticamente todos los sectores. La lista de los compañeros del socialismo es prácticamente en su totalidad de ese partido, solamente hay una candidata de Libres del Sur. Y esto tiene que ver con el momento que vive el Frente. Después de la desaparición física primero de Hermes Binner y más recientemente de Miguel Lifschitz, obviamente que las construcciones tienen que ser más colectivas. Y si bien el escenario electoral a priori no presenta las ventajas que tendríamos con Miguel como candidato a senador, también entendemos que el desafío de plantear una propuesta y ofrecer una alternativa no solamente es nuestra obligación como militantes políticos, sino que con más razón aferrarnos a la vocación que tenemos por construir colectivamente. Y a esto creo que Pablo Javkin lo interpretó, él es quien convocó a Rubén, quien nos convocó a todos los sectores para hacer algo amplio. No se pudo lograr una lista de unidad, porque a veces la voluntad política no alcanza, tiene que haber factibilidad. Pero estamos muy contentos con esta propuesta.

- Tampoco ves factible la conformación de un "frente de frentes" opositor con Juntos por el Cambio, y los radicales que están en esa coalición.

- Nosotros seguimos creyendo en la formación de un espacio que agrupa a la centroizquierda democrática. Esto no es descalificar a los militantes del PRO, pero honestamente no tenemos nada que ver con ellos, ni ellos con nosotros. Y uno lo ve en las discusiones en la Legislatura, muy pocas veces votamos juntos en cuestiones que son de fondo y que tienen que ver con la concepción del Estado, con el rol que el Estado tiene que tener. Me parece que esto también habla de la necesidad de darle valor a los espacios políticos y a las ideologías políticas. Nosotros no nos conformamos con decir que hay que agruparse para ganarle al justicialismo. Porque después los problemas empiezan para gobernar. Obviamente que Argentina es muy dinámica, que no hay que cerrar ninguna posibilidad, pero a priori queremos fortalecer este espacio, que es para la centro izquierda democrática.