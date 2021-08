Delgado: lo que Colon le "debe" a Defensa vence el año que viene (?)

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El último documento de compromiso de pago, que está fijado en 400.000 dólares, se debe cancelar en febrero de 2022. El zurdo, clave en el Colón Campeón de Eduardo Domínguez, está desgarrado y se perderá varios partidos más. Bragarnik insiste en sacarlo.

"Me enteré recién, no sabía nada", dijo Eduardo Domínguez, casi a la pasada, cuando los colegas lo consultaron al DT campeón acerca de la situación puntual de Rafael Delgado, luego de encadenar su tercera alegría en fila el viernes pasado frente a Gimnasia con gol de Eric. Estaba más que claro que el "Barba" hacía mención a los rumores de salida y no al desgarro en el isquiotibial izquierdo del ex campeón de la Copa Sudamericana con "El Halcón" y de la Copa de la Liga con Colón.

Esos rumores de salida fueron los mismos que confirmó el propio José Lemme, presidente de Defensa y Justicia con Radio SOl 91.5. "Colón no está debiendo un dinero muy importante por Rafael Delgado y pensamos en recuperarlo. Tenemos que suplantar a Tomás Cardona que se rompió los ligamentos y habíamos pensado que el Chelo sería la persona indicada. Hay otras cuestiones económicas que, si se llegasen a solucionar, bienvenido sea porque es un jugador que nos interesa y que el DT lo conoce".

Y en la misma charla, Lemme admitió que "todas las gestiones las hacemos a través de Cristian Bragarnik, que es un amigo de la casa desde hace muchos años". Así, el propio presidente de Defensa y Justicia le daba identidad lo que El Litoral había anticipado el jueves, cuando Delgado quedaba afuera de la lista de citados para jugar con Gimnasia: las presiones de "Braga" volvían a revolotear con todo por encima de las aguas del Salado.

Esa supuesta deuda con Defensa y unas comisiones que el magnate reclama de la interminable historia fallida de Brian Fernández con Colón es lo que se pone arriba de la mesa para "sacarlo" a Delgado de Colón y llevarlo a Florencio Varela. Desde el vamos, hay algo que queda en evidencia, bajo la idea que "todos los jugadores son transferibles": aún descontando esos supuestos reclamos, no cierran los números de lo que Colón pretende para desprenderse de un jugador clave, polifuncional y determinante en el equipo campeón de Eduardo Domínguez.

Hasta acá todo claro, con final abierto: Defensa tiene un plazo extra pedido en la AFA hasta este mismo viernes para confirmar quién será el reemplazante del lesionado Tomás Cardona. O sea, seguirá Bragarnik "presionando" y Colón resistiendo si es que no aparece más dinero por Delgado.

Lo sorpresivo es un dato extra al que pudo acceder El Litoral, bajo la lupa que en el fútbol argentino actual "todos compran en cómodas cuotas, con documentos y pagarés". Ese último compromiso de pago del que habla el presidente José Lemme vence en el mes de febrero del año que viene. De manera extraoficial, el diario de Santa Fe accedió a la info que está firmado por 400.000 dólares. ¿Por qué Defensa presiona tanto por un papel que vence en febrero de 2022?. "Porque no es Defensa quien presiona, el que presiona es Cristian Bragarnik, representante del jugador campeón con Colón para sacarlo y llevarlo a su club en lugar de Cardona".

En todo el contexto, además, le dijeron al jugador que "ganará más dinero de sueldo en Defensa que en Colón", lo cual le agrega otro elemento de tensión a la negociación. Si algo dejó en claro Rafael Delgado es su profesionalismo y capacidad técnica en Colón, siendo pilar del equipo campeón. Si algo dejó en claro Eduardo Domínguez, sin Pulga, Escobar, Goltz, Morelo y ahora Delgado, es que siempre lo restaura al equipo y se reinventa con su mano de DT para seguir siendo competitivo en el fútbol argentino, peleando con los grandes de igual a igual con muchos menos nombres.

La última certeza es la más fuerte de todas: el "Barba" es un entrenador "jugadorista" y está más que claro cómo le fue con esa receta en el Mundo Colón: ¡campeón!. Siempre va a entender, desde la lógica, la postura de sus dirigidos. Lo que enciende las alarmas es que, de no cambiar el reglamento, si Delgado tiene salida por estas horas a Defensa y Justicia, Colón ya no podrá reemplazarlo, porque la cláusula del "uno por uno" sólo aplicaba si el zurdo era transferido a una entidad del extranjero (en ese caso le hubieran dado a Vignatti hasta el 5 de septiembre para sumar un refuerzo).

"No entendemos, ya se lo mandamos gratis"

"Rafael Delgado jugará por un mes en Defensa y Justicia. La noticia puede sorprender, es cierto, pero la realidad es que el club de Florencio Varela ha resuelto llevarse al defensor sabalero para jugar la Copa Sudamericana. Al equipo de Crespo le queda por disputar la semifinal ante Coquimbo de Chile (primer partido el 6 en Chile y la revancha el 13 en Florencio Varela), para luego prepararse, en caso de superar esta instancia, para disputar la final, prevista para el 23 de este mes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba", publicaba El Litoral el 2 de enero.

Lo que vino después es conocido: Delgado fue, jugó y se coronó campeón con el equipo de Cristian Bragarnik en el viejo Chateau Carreras. "Hasta Defensa sale campeón", se quejaban varios por Santa Fe, sin saber que el mismo Delgado daría la vuelta con Colón en San Juan algunos meses después.

"Pensamos que Defensa tendría algún gesto por ese mes y pico que se lo cedimos a Delgado. Salió campeón, volvió a Colón y nada. Ahora, de yapa, aparece Lemme pidiendo algo que vence dentro de seis meses, recién en febrero del año que viene", comenta un empresario allegado a la CD de Colón que tiene línea directa con Vignatti.