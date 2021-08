Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.08.2021

13:25

La dignidad del trabajo

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Señores funcionarios, gobernador, legisladores: ¿no ven por TV los jóvenes que se van? Colas y colas, aviones completos, para buscar en otros países el porvenir que aquí no tienen. Técnicos, profesionales, enfermeros, justo la gente que sirve. Están pagando sueldos miserables. Ya ni las obras sociales se sostienen con los aportes de las remuneraciones. Los gremialistas que se dicen peronistas no tienen ni idea de la consigna peronista. Perón defendía a los trabajadores; en cambio los sindicalistas actuales apoyan la doctrina K, que solo fomenta la vagancia con planes, subsidios, plus, para todos los que están tomando mates y fabricando hijos. Esto es lo que me dice mucha gente que habla conmigo. Aparte, ustedes saben que es así. Gracias por el espacio".

****

Un dinero necesario

HORTENCIA MENDOZA

"Soy una persona de 85 años. Quisiera saber a quién puedo dirigirme. Yo ya he hablado por un nieto que estuvo en las Malvinas, en el grupo TOE; y la pregunta es: ¿qué pasa que no les pagan nada a estos muchachos?, ya hay muchos ex combatientes que se han muerto. Mi nieto ya tiene sus años y no ha cobrado nada. No solo él, son varios los ex combatientes que necesitan ese dinero. ¡Por favor! que apuren ese trámite. Repito, necesitan ese dinero con urgencia. Por favor, ayuden a todos esos muchachos que estuvieron en las Malvinas. Más en estos momentos que están sin trabajo, sin nada. Y esa pensión les corresponde en forma urgente".

*****

Calles sucias

ESTELA

"Quiero referirme a la mugre que hay desde la Granja La Esmeralda hasta el norte de A. del Valle, mientras los políticos siguen pegando carteles, pasacalles, generando más mugre. La basura está acumulada en las esquinas, por ejemplo en Callejón El Sable. De terror, las cunetas, en todas partes reina la mugre y el abandono. En lugar de poner tanto pasacalles y carteles, que se dediquen a hacer un trabajo y que manden a limpiar todo esto. También solicito una farola en Callejón El Sable al 2760: hace un año que la estamos reclamando, no funciona, con todo el peligro que eso significa. Es terrible acá. Entonces, a los políticos, a todos en general: hagan algo por nosotros. No peguen carteles inútiles".

****

No se puede sobrecargar de afiliados

UNA LECTORA

"Escuché que quieren adherir al Iapos a ex combatientes de Malvinas y darles una jubilación en la Caja de la provincia. No entiendo hasta dónde quieren llegar con el Iapos. El Iapos tiene una cantidad impresionante de afiliados a los que les descuentan mucho por mes, ¡¡¿cómo van a agregar más afiliados?!! Esto es un disparate. Busquen otros recursos para los ex combatientes. Ellos se merecen lo mejor, pero no a cuestas de los empleados públicos, que ya no damos más. El Iapos tiene que cumplir con los afiliados que ya tiene y que el gobierno busque otras alternativas".

****

Ayer una mentira, hoy y mañana otra más

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Pregunta, de que sirve reconocer que la juntada en Olivos fue un error, las cosas se piensan antes, sobre todo si uno esta haciendo una bandera de lo mismo, y con el dedito admonitorio reprendiendo a los gobernados. Lo que es irreparable en imagen y credibilidad es decir que es un invento de la prensa y una foto montada a los efectos de generar una fake news. Le recordaría que en su práctica habitual y diaria él solo se encarga de hacerlo, es como la almeja se entierra con la lengua".