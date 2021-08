Fabiola Yáñez...¿embarazada?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.08.2021 - Última actualización - 17:11

17:05

La opinión pública se debate en redes sociales si unas fotos publicadas por la propia primera dama en Instagram la muestran embarazada o se trata de una operación mediática para levantar la imágen tras la polémica de la reunión VIP en Olivos.

"La foto de la primera dama tomándose la pancita y todo el misterio que dejan alrededor. Nadie del gobierno salió a decir no, no es", resaltó este lunes Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) sobre la imagen publicada en la cuenta oficial de Instagram de Fabiola Yañez.

En ese momento, Pía Shaw comentó: "Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: 'aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'".

Por su parte, Majo Martino, angelita invitada, directamente confirmó el embarazo y dio a conocer: "A mí gente muy allegada a Alberto me lo confirma. A mí me confirman que está embarazada y que no llega a los tres meses. Que tiene que hacerse estudios en los próximos días para chequear que todo siga bien".

Las redes sociales colapsaron después de ver una publicación que realizó la primera dama, Fabiola Yañez, en las ultimas horas del sábado, donde compartió varias fotos en su cuenta oficial de Instagram, haciendo resaltar una en especial, que la muestra poniendo sus manos sugestivamente sobre su vientre y que dispararon rumores de embarazo de manera inmediata.

Pero no fue la única imagen que causo impacto. Otra historia que la primera dama publicó, reforzó el rumor al mostrarla sentada, siendo enfocada de costado.

¿"Operación bebé"?

Sin embargo, apenas la primera dama publicó las fotos que generaron revuelo en la red, Guadalupe Vázquez, la periodista que sacó a la luz la foto del festejo de Fabiola y Alberto Fernández en Olivos, escribió en Twitter: "Se viene #OperacionBebe para tapar el escándalo de #LaFoto. ¿Anuncio oficial el lunes? Después no digan que no les avisé".

"¿Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto? Son capaces de utilizar un embarazo para desviar la atención de #LaFoto.#OperacionBebe Se viene anuncio. No digan que no les avisé", agrego la politóloga y periodista de La Nación +, Radio Rivadavia y El Nueve, que en las últimas horas protagonizó un tremendo cruce con Antonio Fernández Llorente por la foto de Olivos.