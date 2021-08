Piqué le ofreció la 10 que Messi dejó vacante a Sergio Agüero: la respuesta del Kun

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los capitanes del equipo blaugrana reveló el diálogo que tuvo con la flamante incorporación y la respuesta del argentino.

Sergio Agüero brilló con la 10 en la espalda durante su carrera como futbolista. Lució el número en Independiente de Avellaneda, en el Atlético de Madrid y también en el Manchester City, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución. Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, el dorsal más emblemático del club quedó libre y Gerard Piqué, uno de los cuatro capitanes, reveló en un stream junto con el popular Ibai Llanos que se lo ofreció.

En la transmisión, el propio Ibai le consultó sobre quién será el heredero del dorsal más simbólico de la historia del fútbol. "No se lo pone nadie, ¿no? No hay cojones...", comenzó el streamer. El defensor catalán respondió que "alguien se lo tendrá que poner". En ese momento contó que se la ofreció al argentino y éste lo rechazó: "Se lo dije al Kun que se lo pusiera, pero no la ve clara".

El streamer español bromeó con el "peso" de llevar el número en sus espaldas y el defensor catalán fue tajante: "Llevar el 10 es muy chulo, pero por la historia es complicado. No es nada fácil", aseguró Piqué.

En tanto, el zaguero ídolo y referente culé exteriorizó sus sensaciones luego de la partida de Lionel Messi: “El tema Leo... No se pudo retener al mejor jugador de la historia por la situación del club. Al final fue un resultado que nadie esperaba”.

Y continuó: “Fue duro, yo lo conozco desde los 13 años. Es un poco como el Barcelona, (Messi) nos dio mucho y nos ha hecho mejores a todos. Pero tienes que aceptarlo porque es la realidad e intentar dar un paso adelante todos para poder seguir siendo competitivos”,

En relación al dorsal que usará Sergio Agüero en su nuevo club, se pudo ver en algunas fotos institucionales filtradas que llevará el '19', número que dejó el defensor Junior Firpo. Por otro lado, el otro flamante refuerzo del Barcelona, Eric García, defensor surgido en la Masía proveniente del Manchester City que comanda Pep Guardiola, llevará la '24'.