https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.08.2021 - Última actualización - 17:20

17:19

La modelo narró la experiencia paranormal que vivió en su chacra y la reacción que tuvo al ver aquel objeto desconocido.

Encuentro cercano Nicole Neumann contó que la noche que vio un OVNI no pudo dormir "de la emoción" La modelo narró la experiencia paranormal que vivió en su chacra y la reacción que tuvo al ver aquel objeto desconocido. La modelo narró la experiencia paranormal que vivió en su chacra y la reacción que tuvo al ver aquel objeto desconocido.

Neumann deseaba tener una experiencia paranormal y un día tuvo el agrado de protagonizar una. La modelo de 40 años reveló que siguió a un OVNI una noche en su chacra y el hecho fue testificado por otras personas. "No saben lo que esperé que me pasara una cosa así", manifestó la novia de José Manuel Urcera en "Almorzando con Mirtha Legrand" cuando Juana Viale le consultó por la historia.

La ex de Fabián Cubero recordó que su experiencia sucedió a fin del año pasado cuando pudo regresar a su propiedad del campo. "Ya el casero me había dicho, sabes que anduvo un OVNI estos días por acá, como que lo vieron varias noches. Aparte hay seguridad, lo habían visto los guardias, gente que está en los campos, no es que lo vio él solo", introdujo la figura del espectáculo.

"Y un día estábamos así cocinando medio de noche y entró muy tranquilo y me dice ¿alguna vez vieron un OVNI? ¿Lo quieren ver? Sí, obvio. Bueno, salgan. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis hijas, éramos un montón. Salimos y me dice ‘hace un ratito estaba arriba de mi tranquera digamos, ahora había pasado a la casa de atrás’. Era como una cosa así, no sé decirte bien la forma, y como luces así y se quedaba como estática arriba de la casa, ponele que eran cien metros, una cuadra", declaró Neumann.

"No era muy alto, era una altura que veías que no era un dron, ponele, ni era una cosa altísima que se podía confundir con otra cosa. Y cuando empezamos a caminar como para la tranquera como para verlo de más cerca empieza a irse como para atrás de la casa, hasta que en un momento digo vamos a buscar el auto y lo seguimos", detalló Nicole frente a la atenta mirada de la conductora y los demás invitados Karina Mazzocco, Diego Topa y Cachete Sierra.