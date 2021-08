Joe Biden: "No lamento mi decisión de ponerle fin a la presencia estadounidense en Afganistán"

El presidente estadounidense Joe Biden remarcó su interés de retirar las tropas norteamericanas en Afganistán, aún cuando los talibanes ocuparon Kabul. En conferencia de prensa, el jefe de Estado norteamericano reconoció que la caída de la capital afgana en manos de la fuerza insurgente "se dio más rápido de lo esperado", aunque dijo que "construir una nación" nunca fue un objetivo de EE.UU. en el país asiático.

"No lamento mi decisión de ponerle fin a la presencia estadounidense en Afganistán. Yo no le voy a pedir a nuestras tropas que peleen indefinidamente en la guerra civil de otro país", dijo Biden, a la vez que remarcó que las fuerzas militares solo intercederán en caso que los talibanes "se entrometan en nuestra operación de rescate". "(En ese caso) la respuesta será enérgica e inmediata, defenderemos a nuestra gente con fuerza devastadora".

La palabra de Biden se conoció en medio de las escenas de caos y pánico que se vieron en el aeropuerto de la ciudad de Kabul, tras la ocupación de la capital afgana en manos de los talibanes. Pero, en especial, la voz del presidente llega tras la imagen de un helicóptero que trasladaba al personal del país norteamericano desde la sede diplomática hasta el aeropuerto: para Estados Unidos, la imagen de un escape en helicóptero es sinónimo de la evacuación de Saigón, en 1975, cuando el ejército norvietnamita tomó la ciudad. Es sinónimo de fracaso militar.

We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked us on September 11, 2001—and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again.



We did that—a decade ago.



Our mission was never supposed to be nation building.