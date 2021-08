https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 16.08.2021 - Última actualización - 17:52

17:51

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Abrumador

MARÍA

"Con el tema de la pandemia, muchos nos abocamos a mirar televisIón, como uno de los pocos entretenimientos posibles, con más razón la gente mayor, como yo. Debo decir que hay canales que son insoportables en cuanto a la forma en que manejan sus espacios publicitarios. Hay un canal local que presenta tandas de propagandas, en las que incluye la programación que tiene, inclusive de su gran variedad de novelas, y le dedica mucho tiempo a eso. A veces en una misma tanda publicitaria hasta aparece dos veces la propaganda de una misma novela y encima es larga. Es ni más ni menos que un bombardeo insoportable. Encima muy estridentes. Uno lo que hace es recurrir al control remoto y buscar un canal para ver otro programa. Creo que las publicidades deben ser más concisas y no torturar al televidente con siempre lo mismo. No creo que nadie se quede mirando ese tipo de publicidad. Yo creo que es contraproducente. Generan malestar y nerviosismo esas largas tandas publicitarias. Yo estaba siguiendo una novela turca, hermosa, que la daban a las 16, y le metían tanta publicidad que se hacía desagradable ver la novela en esas condiciones. En resumen, como mucho, se veía 10 minutos de novela. Creo que deben cambiar y mejorar la presentación de la publicidad. La gente le escapa a eso. Abruman".

*****

A Assa y a la Defensoría del Pueblo

VECINOS DE B° EL POZO

"Señores de Assa: estamos cansados de llamarlos para pedirles que vengan a hacer el correspondiente trabajo en nuestro barrio. Hay aguas cloacales en diversas calles, esquinas. Por ejemplo, en un socavón de grandes dimensiones frente al jardín de infantes y un club deportivo, donde asisten muchos niños y jóvenes; sector que se ha tornado más peligroso aún con la acumulación de líquidos cloacales. También en las esquinas de Marta Samatán y Jiménez Assua y Jíménez Assua y Alejandro Greca. Esto ya es inhumano. Hemos hecho mensajes, llamadas, y NO TENEMOS RESPUESTA DE PARTE DE USTEDES. Esta empresa debe venir con su equipo de operarios y hacer un buen trabajo para solucionar esta terrible situación. Asimismo, ante la indiferencia y negligencia que está demostrando Assa, le pedimos la intervención a la Defensoría del Pueblo. Por favor, que alguien tome cartas en el asunto. Gracias al diario por permitirnos hacer estos reclamos a través de sus páginas".

****

Ética y moral políticas

MARIO PILO

"En Argentina, desde hace tiempo, desaparecida prácticamente la clase media, hay solo dos clases: los que ordenan, con todo tipo de privilegios y que no piensan, y los que obedecen, que lamentablemente piensan menos. La petición de juicio político por inhabilidad ética y moral, que no es lo mismo, del títere presidencial de Cristina de Kirchner, ha puesto en el escenario los conceptos de transparencia y ética, lo que nos alegra. Como venimos advirtiendo desde hace años, tanto en las cátedras, en nuestras revistas, en nuestros ensayos no existe ni posibilidad de república sin transparencia. Es decir, publicitar con verdad objetiva los actos de gobierno y administración y ética, es decir: obrar lo justo legal. Nada de esto ocurrió en la fiesta de Olivos, y la Justicia sigue mirando hacia atrás; y nada de esto ocurre, hace 80 años, en el país que supimos conseguir".

****

Droga e inseguridad

CRISTIAN DE CORONEL DORREGO

"El sábado, en la cancha del Nido, que pertenece a la Municipalidad, en barrio Coronel Dorrego, se agarraron a los tiros, Larrea al 1700. Hace unos días, mataron a uno a dos cuadras de acá. La droga está haciendo estragos nuevamente en este barrio. No sé qué espera el gobierno para intervenir con patrulleros, ya que brillan por su ausencia y colocar cámaras en Larrea y Sarmiento".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Según sienta un pueblo, en los pocos está el derecho, el juicio, las dotes de gobierno, etc. En los muchos habrá un gobierno oligárquico o un gobierno democrático. La realeza significa la creencia en la superioridad de un guía, de un mesías, de un semidios. La aristocracia representa la creencia de una raza elegida en una casta superior. La democracia significa la no creencia en nombres superiores, en clases elegidas. Todos somos iguales; en el fondo, todos somos un rebaño egoísta y plebeyo".

****

Llegan cartas

El Puerto de Santa Fe

JUAN BAUTISTA

Me pareció buena la nota del Concejal Juan José Saleme sobre el comentario de la reactivación del Puerto de Santa Fe, aparecida en la página "La última" del Diario El Litoral del día 8 de agosto, por el acuerdo al que se arribó para la conexión fluvial entre los puertos de Santa Fe y La Plata, que fue una de las metas elaboradas por el Gobernador Omar Perotti y el Presidente del Ente Portuario Contador Carlos Arese. Nuestra región contará con un servicio de barcazas para el transporte de contenedores que reducirá los costos logísticos de exportadores e importadores. No me parece bien lo que manifestó sobre que le preocupa la pasividad de las autoridades municipales y la ausencia en todo este proceso del Intendente Emilio Jatón, lo que roza más a un discurso político en plena campaña. Tanto el Intendente y sus autoridades deben ocuparse de todos los problemas de la ciudad, como el Presidente del Ente del Puerto en todo su ámbito. Al respecto muchas calles del Puerto se encuentran en un estado desastroso, sobre todo la que se ingresa desde calle Dorrego ó Avenida Alem, que detenta un incesante movimiento de autos, taxis, remises, camiones, motos y bicicletas, la que se contrapone con el buen estado de las que están en la zona del Dique II, done entre otros se encuentra el ex Molino Marconetti, establecimientos y servicios de distintos rubros e importantes edificios en torres. Creo entender, si es que no estoy equivocado, que ponerla en condiciones no debe ser por falta de recursos, ya que, a partir del momento en que el Gobernador Ing. Jorge Obeid resolviera derribar los muros que durante años lo separaban de la ciudad, se han incorporado a ese predio negocios y establecimiento de distintos ramos, otros de diversión y de paseos que se ha convertido en uno de los lugares más concurridos de nuestra Ciudad.