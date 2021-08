https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La sociedad volvió a priorizar el tener, porque era la manera de salvarnos. Y se hizo cada vez más notorio un nuevo grito no expresado por nadie, pero totalmente visible. La mediocridad al poder. Y la mediocridad se llenó de poder. Crédito: Pablo Aguirre

Por Raúl S. Vinokurov Después de 53 años Otro mundo fue posible pero lamentablemente no en el sentido que soñaba la generación del Mayo Francés. Y estos cambios acentuaron lo que se quería cambiar. Se priorizó el tener.

La década de los años 60 del siglo anterior dejó marcas que aún perduran. En 1968 en París, en toda Francia y luego al mundo, se expandió una frase que tenía un enorme significado: "La imaginación al poder" dijeron los universitarios franceses y la adoptaron todos los idealistas de la tierra. Esa convulsionada época pasó a la historia como El Mayo Francés. Querían decir que otro mundo es posible y solo había que luchar para conseguirlo, para concretar los necesarios cambios que produzcan la transformación social cualitativa, según Herbert Marcuse. Pasar de la sociedad del tener a la sociedad del ser. Idealismo utópico dirán algunos.

Hoy podemos asegurar que el mundo cambió. Hace 2 años comenzó el cambio y se originó en China, se diseminó un virus y el mundo ya no es igual, ya no somos lo que éramos y nunca volveremos a ser lo que fuimos. Otro mundo fue posible pero lamentablemente no en el sentido que soñaba la generación del Mayo Francés. Y estos cambios acentuaron lo que se quería cambiar. Se priorizó el tener.

Tener salud. Tener vacunas. Tener seguridad económica. Tener empleo. Tener la suficiente protección para no enfermarse. Tener poder para así tener todo lo que se necesita para sobrevivir mientras a la educación la dejamos para más adelante, consideran que no es una cuestión prioritaria.

El virus desnudó muchas de nuestras miserias. El miedo a contagiarnos, el miedo a morir, hizo evidente nuestra mediocridad y entonces resultó que se evidenció en gran parte de la sociedad, lo que se quería combatir hace 53 años. Egoísmo, individualismo. La sociedad volvió a priorizar el tener, porque era la manera de salvarnos. Y se hizo cada vez más notorio un nuevo grito no expresado por nadie, pero totalmente visible. La mediocridad al poder. Y la mediocridad se llenó de poder. Es la realidad humana opinaría Heidegger ante esto.

La mediocridad política de muchos países compró vacunas para 3 o 4 veces su población. Privilegiaron salvarse solos sin entender que eso es imposible. O impidieron que los laboratorios productores vendieran vacunas a otros países necesitados. Absoluta mezquindad, total mediocridad, tremendo error. En muchos casos se hace un uso político de la herramienta salvadora, o sea, la vacuna. Ésta se transforma en un importante elemento de la geopolítica mundial para prevalecer sobre otros países tan o más poderosos, en constante lucha por transmitir mejor imagen, mayor capacidad técnica y científica como consecuencia de un determinado modelo político y socioeconómico y ganar simpatías internacionales. Paralelamente para algunos muchos millones de dólares.

Al interior de muchos países prima la absoluta mediocridad en las políticas que se llevan a cabo. Muchas veces mediocridad mezclada con corrupción. ¿La mediocridad es un estado intelectual? Jean-Paul Sartre dijo que cada uno es según lo que haga con lo que hicieron de él. ¿Alguien elige ser mediocre? ¿O es el resultado de una formación mediocre que da eso como resultado de vida? La realidad nos marca que estamos rodeados de mediocres en todos los ámbitos de nuestra actividad. Y los reconocemos por sus ideas, por sus prácticas, por sus conformismos, por sus egoísmos, por sus errores.

Es imposible al analizar estos conceptos no representarnos mentalmente a José Ingenieros y sus estudios describiendo los tipos, variantes, como se los ve y como se ven a sí mismos. Ingenieros también concluye que como individuos somos el producto de dos factores: herencia y educación.

Si en determinado conglomerado social predominan las personas mediocres, la sociedad conformada será inevitablemente mediocre y sus integrantes aceptarán esta realidad sin cuestionamientos. En aquellas sociedades donde son mayoría los no mediocres, el resultado será mejores niveles de vida, de educación, espíritu crítico y capacidad para reconocer errores buscando las adecuadas soluciones.

Traspolando ciertos conceptos a determinadas realidades sociales, vemos que algunas sociedades eligen dirigentes mediocres para que los representen y gobiernen. Estos dirigentes no pueden hacer más que mediocrizar la realidad social y las personas aceptan esta declinación, se conforman con cada vez menos, naturalizan hechos y consecuencias reprobadas por otras comunidades y resultan condenadas a vivir en peores condiciones en todos los sentidos. Este fenómeno puede necesitar tres o cuatro generaciones en permanente declinación, pero se llega. Hay ejemplos de esto en el mundo. Y en la literatura universal también. Albert Camus lo describe al contarnos sobre otra pandemia en su novela La Peste, describiendo distintas personalidades y su reacción ante el problema común.

Hay que reinstalar simbólicamente el grito del Mayo Francés. Hay que creer que otro mundo es posible, superador, eficiente y trabajar para lograrlo. Tal vez tengamos que volver a creer en las utopías, en ideales que nos engloben, en pensar que el éxito de cada uno construye el éxito de todos. Puede ser una forma de superar la mediocridad que nos agobia y lograr pertenecer, algún día, a un conglomerado social superador.

Y convencernos, tal vez, que Sartre tenía razón, cada uno es responsable del resultado de como mejora y profundiza lo que hicieron con cada uno de nosotros.

