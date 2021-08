El entrenamiento "rebelde" de chicos a los que el Enard no presta atención

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 16.08.2021 - Última actualización - 19:15

19:11

Son deportistas que forman parte del programa olímpico pero que no han tenido más respuesta del ente que los nuclea a nivel nacional, cosa que sí ocurrió con otros deportes. A los juveniles, se sumó la elite del triatlón argentino.

Basta con mirar lo que pasó en Tokio para entender cuál es la realidad del deporte argentino. O hablar con los atletas y escuchar de qué manera -y sin apoyo- debieron prepararse para ir a competir al más alto nivel. Pero cuando suceden cosas como lo que aconteció durante tres días de este fin de semana en Mendoza, entendemos el por qué no sólo de las carencias, sino de la falta de interés y de contracción al trabajo de quiénes debieran esforzarse, aún en las limitaciones, para que la principal materia prima -los deportistas- puedan mejorar y lograr el mejor nivel competitivo.

Cuarenta y cinco jóvenes de Mendoza, San Juan, Córdoba, Río Negro y Santa Fe, entre 12 y 22 años, participaron de entrenamientos en las tres disciplinas de triatlón, en la capital cuyana. Por el lado de Santa Fe, concurrieron Martina Imaz (14 años), Bautista Arbizu (16) y Emiliano Capocetti (18), junto al entrenador de los tres, el profesor Facundo Gaitán.

"El Enard tiene un programa olímpico para mayores y otro para juveniles. En su momento, quedaron cinco varones y cinco mujeres. De ellos, Santa Fe tiene a Martina Imaz y Bautista Arbizu. Resulta que el triatlón fue el único deporte en el que no tuvimos más novedades desde la pandemia, porque en los otros deportes sí se empezó a trabajar de vuelta con los chicos. El problema es que los técnicos nacionales no hacen nada. Los dos que están comandando, a nivel nacional, no tienen atletas propios en el programa olímpico y es como que no les interesa. Entonces, los entrenadores decidimos ir a Mendoza y hacer una concentración de tres días. Estuvieron los chicos del programa olímpico, más algunos que surgieron en los últimos tiempos y que nadie los conoce, sólo nosotros que somos los entrenadores", comentó Facundo Gaitán en diálogo con El Litoral, a la vez que agregó que "este programa apuntaba a los Juegos Olímpicos de Dakar, que eran el año que viene y se suspendieron por la pandemia y la situación en Africa. Pero el programa termina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se harán en mayo de 2022 en Santa Fe. Para esos juegos hay que designar a dos varones y dos mujeres que representen a Argentina. Y estamos en una gran nebulosa. Por eso fuimos a Mendoza, con un gran apoyo de su gobierno, porque tenemos que seguir preparando a los chicos", destacó Gaitán.

"En Mendoza nos dieron el alojamiento, los lugares de entrenamiento y nosotros tuvimos que pagar el viaje y la comida. Estimamos que, después de esto, las autoridades se van a comunicar, porque más allá de tener dos técnicos nacionales que están becados por el Enard, o sea están pagos, la realidad es que a los atletas los tenemos nosotros y se van a tener que comunicar de todas maneras. Hasta ahora no tuvimos ningún contacto y lo lamentamos muchos. Fijáte que a este campus se lo hizo para juveniles, pero se invitó a los adultos del seleccionado nacional y vinieron todos. O sea que, en Mendoza, estuvo la elite del triatlón argentino", agregó el profesor Gaitán.

Consultado sobre qué tipo de novedades o de explicaciones encontraban a nivel dirigencial, Gaitán dijo que "los dirigentes de Santa Fe estuvieron al tanto de que viajábamos porque yo me encargué de comunicarles. Del lado de la Federación Argentina, les dijeron que iban a hacer una reunión, pero pasaron seis semanas y no hubo novedades. También nos dijeron que hasta 2022 no iba a haber nada, que estaban concentrados en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero resulta que a los Juegos fue sólo una mujer, con lo que suponemos que no era demasiado el trabajo de atender a esa deportista y que no debían dejar de lado al resto".

Por último, Gaitán señaló que "entrenamos para los Juegos Sudamericanos sin saber cómo y cuándo se va a clasificar. Entiendo que Martina tiene muchas chances de clasificar, en tanto que Bautista también las tiene, aunque en su caso deberá luchar más por su lugar. El tema es que queremos, al menos, saber cuándo se va a clasificar porque la preparación es muy puntual en este deporte".