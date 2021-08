Pepe Mujica recordó cuando aconsejó a Barack Obama retirar las tropas estadounidenses de Afganistán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"La prepotencia desde afuera por aparentemente justa que pueda parecer es como un boomerang, se vuelve en contra del progreso social de la evolución de las sociedades", dijo José Mujica.

El expresidente uruguayo José Mujica recordó una conversación que mantuvo con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama sobre Afganistán. Dijo que fue durante un evento con otros jerarcas hace casi una década, en 2012, en la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Colombia.

Mujica contó este lunes que, sentado en la misma mesa que Obama en una cena, le dijo: "Vete, vete de Afganistán. Recuerda que tuvo que irse hasta Alejandro Magno, ¿por qué? Porque en mi cabeza resultaba obvio que por mucho que hicieran en esa realidad geográfica plagada de gigantescas montañas y con un pueblo con sus tradiciones feudales, duro, sobre todo en la zona de montañas con las fronteras que tenía, se habían metido en un conflicto interminable", relató.

"A mí me resultaba cuasi premonitorio" la crisis que vive Afganistán con la toma del poder por parte de los talibanes, expresó. "Han pasado muchísimos años y no es que me agrade el resultado de Afganistán, de lo que está pasando. Es imposible, pero imposible, creer que se podía reconvertir esa realidad a palo desde afuera. Pudieron aplastar pero no lograron convencer y ni siquiera aplastar, por las trampas que encierran esas montañas", agregó.





Mujica indicó que este hecho es una "lección histórica", y aludiendo a Estados Unidos señaló: "No se hace lo que se quiere por tener fuerza con las sociedades, sobre todo con viejas sociedades que tienen su cultura, su tradición, nos guste o no nos guste. Tienen sus propios códigos".

"Ha pasado lo que ha pasado, no tuvieron más remedio que aceptar políticamente la derrota, que no es una derrota en el campo militar, sino una derrota en el campo militar como consecuencia de una derrota en el campo cultural y social", expresó Mujica, y dijo que la afgana es una "sociedad cuasi feudal, con sus propios códigos, que no se cambia a cañonazos".

Consideró que este "no es un día de triunfo de nadie, es un día de fracaso de la civilización humana". "Por eso, hay estas cosas hay que grabarlas en la memoria, y recordar el valor que tiene aquella vieja lección de respetar la autodeterminación de los pueblos", agregó.





Para Mujica, "la prepotencia desde afuera, por aparentemente justa que pueda parecer, es como un boomerang, se vuelve en contra del progreso social de la evolución de las sociedades".