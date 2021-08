Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.08.2021

13:22

Velar a nuestros muertos

MIGUEL VALLE

"Estoy esperando que algún político se ponga los pantalones largos de una vez por todas y nos dejen velar a nuestros seres queridos como corresponde. Haya muerto o no de Covid. Ya es una vergüenza lo que estamos viviendo y nosotros no podemos darle la despedida que necesitamos a nuestros seres queridos. Los ponen en una Trafic blanca y los llevan al cementerio y los depositan como perros".

****

Elecciones

MARIO PILO

"Cuando mucha gente cree que algo incierto, improbable y aun imposible, es cierto, probable y posible, ese algo termina siendo cierto solo en sus consecuencias. Este es el contenido del famoso Teorema de Thomas, el teorema de la idea, la profecía que se cumple a sí misma. Por eso, hay que crear en la conciencia ciudadana argentina que el kirchnerismo no puede pasar en estas elecciones. No puede seguir, y para ello se requieren halcones, no palomas de campaña".

****

Basta de pleitos y denuncias

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Hizo bien Fabiola en festejar su cumpleaños. La juventud es una sola y pasa demasiado rápido. El presidente debería pedir disculpas por el decreto absurdo que dictó, asesorado por médicos ignorantes en política y economía. Al final, tuvimos más muertos que los países que no hicieron cuarentena. La medida pasaba por otro meridiano: las vacunas. Macri dio un buen consejo y no lo escuchó. Que se muera el que se tenga que morir. No se puede tener un país por meses de velorio. Dice un refrán: 'si vives cerca de un cementerio no puedes llorar por todos los muertos que van a enterrar'; y otro: 'el llanto al muerto no lo devuelve; la pena amarga nada resuelve'. Una televisión que la gente miraba y que mira cada vez menos, porque cayó a un nivel bajísimo. No hacía más que meter miedo, mostrando fosas, entierros, gente en terapia, todo muy lamentable... Reitero: lo que debería hacer el presidente es pedir perdón por el decreto y una amnistía general para los que no respetaron la cuarentena, como se hizo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y terminar con los pleitos y las denuncias, que ya nos tienen cansados; a cambio de eso, tirar alguna idea de cómo mejorar la situación que estamos viviendo, empezando por el cambio climático, que está haciendo desastres en nuestros ríos y lagunas. Por favor: que proyecten ideas. Basta de críticas, denuncias y todo tipo de esas cosas que nos tienen hartos".

****

Como en una película

UNA ASIDUA LECTORA

"Veo a mi país como si se tratara de una película de ciencia ficción, porque esta gente ya no sabe qué inventar, cosas raras que uno no entiende. Quizás para ellos estará bien..., pero no es normal. Esta gente está aumentando más la pobreza. Lo peor que han hecho es el aborto legal. También el matrimonio gay. Eso no es familia. Ahora salieron con el DNI no binario, donde un ser humano se registra en forma diferente a otro individuo. Así pues, yo me encuentro como dentro de una película. En cualquier momento me voy a cruzar con alguien de un solo ojo, o mitad caballo mitad hombre, o un toro cruzado con gallina... El lenguaje inclusivo. Todo incomprensible. ¿Qué quieren, cambiar el mundo? Dan risa y de eso se ocupan. Y yo creo que son minoría. Hasta el hijo del presidente... no tengo nada contra él, pero ahora no se llama más Estanislao, sino Tani... Hasta me da pena el presidente... Mientras está esta película rodando, está la pobreza. Gente a la que no le alcanza para comprar aunque les den bonos. A los jubilados les dio $ 5.000, lo que alcanza para comprar muy poco. La gente está cambiando la forma de comer, mal alimentada, y ellos se ocupan de inventar cosas de ese tipo. ¿Acaso no quieren hacer todo igualitario? ¿Entonces por qué hacen que otros sean diferentes? Y al presidente se le terminó de caer la careta con la fiesta de la novia. Recuerdo que decía: cuídense, porque yo prefiero la salud, la vida de los argentinos..., mientras estaba de festichola. Yo estuve 2 meses encerrada...".

****

DNI no binario

AMALIA

"El presidente da vergüenza ajena. Ahora está contento porque su hijo se llama 'Tani', porque es no binario. Comenzaron a hacerse estos DNI para gente diferente, que no se identifica ni como hombre ni como mujer. El señor presidente, ¿no sabe que hay chicos de 8, 9 años que todavía no saben leer?, ni una palabra. Lo digo con conocimiento. Y él viene con este tema de 'no binario'. La mayoría no entiende qué es eso. Eso es de una cuarta parte de la Argentina, la que anda en esas cosas... Son los niños ricos, llenos de todo, como su hijo... Que de chiquito habrá vivido en la opulencia y ahora se le antojó tener otra clase de sexo, ser diferente. Pero en realidad son personas como nosotros, como todo ser humano. ¿Vivimos en dos Argentinas, dos mundos diferentes? Es una payada. Una fantasía. Por otro lado, hay chicos que no pueden ir a la escuela siquiera, porque viven muy lejos. De eso se tiene que ocupar. Fernández es un títere de la mujer, del hijo y demás. Así está la Argentina, ¿quién para esto? ¿En la escuela en lugar de enseñarles a leer les van a enseñar lo que es no binario?".

****

Separación de residuos

RAMÓN CASTRO

"Programa Instituciones Verdes: lo primero que habría que hacer es convencer al intendente sobre el regreso de la separación de residuos, diferenciando entre húmedos y secos, reciclables, ¡¡como se hacía antes!! Ya ahora no importa la clase de basura, ¡¡se mezcla todo!! Eso está muy, muy mal. ¡¡Colaboremos con el planeta por favor!!".