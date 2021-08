https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lady Di fue engañada para conceder la entrevista a 'Panorama', algo que la cadena compensará con donaciones cuyo destino decidirá la familia real británica, incluso Harry.

Reino Unido Entrevista a la princesa Diana: BBC donará 1.75 millones de euros a instituciones como compensación por el escándalo Lady Di fue engañada para conceder la entrevista a 'Panorama', algo que la cadena compensará con donaciones cuyo destino decidirá la familia real británica, incluso Harry.

La BBC espera reparar el daño causado por el escándalo de la entrevista de Martin Bashir en el programa de entrevistas Panorama pagando la suma aproximada de 1,5 millones de libras esterlinas (1,75 millones de euros) a una organización benéfica a elección de la familia real británica, según reveló el Mail on Sunday. Parece ser que la donación consta de 1’15 millones de libras esterlinas (los beneficios que obtuvo la corporación gracias a vender los derechos de emisión de la entrevista de Bashir a nivel mundial) y las correspondientes indemnizaciones.

La investigación que llevó a cabo Lord Dyson el pasado mes de mayo concluyó que Bashir mintió para conseguir realizar la entrevista en 1995, y lo hizo empleando métodos “fraudulentos” más adelante encubiertos por una investigación interna realizada por Tony Hall, que acabó convirtiéndose en director general de la BBC.

Charlotte Griffiths escribió lo siguiente en el Mail on Sunday: “Si bien los términos exactos aún no se han concretado y tampoco se ha fijado una fecha exacta para el pago, se entiende que lo abonará BBC Studios, la rama comercial de la Corporación – una operación no financiada por la licencia de televisión". Se sobreentiende que tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Harry participarán en la decisión acerca del uso de dicha suma de dinero.

Tras la publicación del informe de Lord Dyson hace unos meses, el príncipe Guillermo condenó a la corporación por haber engañado a su madre, afirmando que le producía una “tristeza indescriptible el saber que los fallos por parte de la BBC contribuyeron en gran medida al miedo, la paranoia y el aislamiento que recuerdo de los últimos años que pasé con ella”.

El príncipe Harry respondió que fue el “efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas poco éticas lo que acabó arrebatándole la vida”.

Se entiende que la idea de la donación la sugirió por primera vez el conde de Spencer, hermano de Diana, quien dijo que parte del dinero que obtuvo la BBC debería acabar en las organizaciones benéficas de Diana. También se cree que los funcionarios de palacio no solicitaron donación alguna a la BBC y aún no han sido informacos acerca de todos los detalles.

Parece ser que Tim Davie, actual director general de la BBC, ha remitido varias cartas de disculpa a varios miembros de la familia real británica a raíz de los resultados del informe. También se disculpó con Matt Wiessler, el informante que reveló los engaños de Bashir, y que al parecer ahora recibirá una indemnización de entre 750.000 y 1 millón de libras esterlinas.

El diseñador gráfico galardonado dio un paso al frente hace 25 años para exponer al periodista de Panorama por haberle encargado la creación de los extractos bancarios falsificados, que al parecer resultaron clave a la hora de conseguir la entrevista con Diana. Wiessler dijo que en su día creyó que se trataban de reproducciones fidedignas de documentos auténticos.

Panorama obtuvo un premio BAFTA al mejor programa de entrevistas en el año 1996, así como con un premio del Television and Radio Industries Club (TRIC). Bashir además fue nombrado periodista y entrevistador del año por la Royal Television Society (RTS) y recibió un premio del Broadcasting Press Guil (Gremio de Prensa de Radiodifusión, una asociación británica de periodistas).

Según informa el Times, el gremio anteriormente mencionado actualizó su página web con la siguiente declaración: “Este premio ha sido devuelto a petición de la BBC a raíz de las conclusiones del informe Dyson”. Su comité ejecutivo decidió retirar el galardón a mejor periodista televisivo otorgado aquel año a Bashir.