En el acto por el 171º aniversario de la muerte de José de San Martín, el presidente Alberto Fernández anticipó que próximamente la imagen del prócer volverá a estar presente en los billetes.

Papel moneda Vuelven los próceres a los billetes argentinos

El presidente Alberto Fernández confirmó este martes que la imagen de José de San Martín y la de otras figuras históricas volverán a aparecer en los billetes en reemplazo de los animales que impuso el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el acto por el 171º aniversario de la muerte del prócer, el jefe de Estado aseguró que se trata de "una figura inmensa y singular" que constituye "un ejemplo de entrega y dedicación", que "muy pronto volverá a estar en los billetes" junto a Juana Azurduy, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes.

"En el mismo tiempo en que cambiaban a San Martín por una ballena, en esos mismos años no tenía sentido construir hospitales ni universidades, ni desarrollar la ciencia y la tecnología. Tenía más sentido que una PyME se convierta en una importadora antes que seguir produciendo", aseguró Fernández. "Volvió para luchar por y junto a su pueblo por lo más básico, lo más elemental, lo primero, que es la independencia. No sé a quién se le pudo ocurrir sacar al general San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito, como si pudiéramos no recordar a nuestros patriotas", agregó el mandatario.

Fernández ya había prometido el regreso de los próceres a los billetes en junio cuando visitó Salta, donde asistió para homenajear al general Martín Miguel de Güemes a 200 años de su muerte. En tanto el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, explicó a comienzos de 2020 que el proyecto de reemplazar la familia de billetes "será progresivo y no implicará costos extra". Fernández también se mostró a favor de reemplazar la figura de los billetes y volver a utilizar personalidades históricas, al advertir que los argentinos tienen "figuras más representativas en la historia que una ballena".

En la Argentina existen hoy siete diseños distintos de billetes de $ 100 de curso legal, es decir, que se deben aceptar para el pago de bienes y servicios. Y conviven 17 billetes diferentes, a pesar de existir sólo siete denominaciones en total.