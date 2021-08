Neuquén: por la sequía, hallaron grabados rupestres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de grabados y pisadas de animales que podrían tener una antigüedad de unos siete mil años. Están en los valles de los ríos Agrio y Neuquén.

Gracias a la denuncia de un vecino, se produjeron dos hallazgos arqueológicos en las zonas de los valles de los ríos Agrio y Neuquén, dentro del departamento de Ñorquín.

Daniel Bustos, un policía retirado, caminaba la semana pasada en los alrededores de El Cholar y del Huecú, y fue quien alertó a las autoridades de Patrimonio Cultural del hallazgo de arte rupestre, que completa un vacío en el registro arqueológico de la provincia.

“Lo más interesante es que son los primeros hallazgos del departamento Ñorquín y nos permite ir completando el panorama de cómo fue el poblamiento neuquino en tiempos tempranos porque son grabados muy antiguos, muy parecidos a otros grabados de sitios de mayor antigüedad”, señaló la referente de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, Claudia Della Negra, en diálogo con LU5.

Explicó que en Patrimonio cuentan con arqueólogos, paleontólogos y espeleólogos, que son quienes intervienen ante una denuncia y constatan la veracidad de esos hallazgos. Della Negra dijo que “en la mayoría de los casos, aunque no era específicamente lo que creían, sí era algo que llamaba la atención desde el punto de vista arqueológico o paleontológico”.

La funcionaria contó que, en este caso, fue Bustos quien haciendo caminatas encontró dos sitios, uno cerca del valle del río Agrio y otro que próximo al valle del río Neuquén, ambos en el departamento de Ñorquín. “Le llamó la atención porque eran como unas huellas sobre la roca, cerca del río Agrio, y no sabía si eran paleontológicas, de pisadas de aves o arqueológico. Es un sitio arqueológico muy importante”, indicó.

En tanto que en el valle del río Neuquén se dio con un sitio que tiene numerosos grabados. “Hay un sector que tiene pisadas, como si fueran de pumas; en otro hay manos en una pared, patas de ave como tridígitos. También hay dibujos, como si fuera guanacos trazados en la pared, hay unas marcas como si fueran garras rompiendo la pared”, detalló. Además, se encontraron con círculos concéntricos más elaborados. Dijo que hay grabados de círculos con una línea en el medio, que ya se han encontrado previamente en otros sitios con una antigüedad de unos seis a siete mil años.

Sostuvo que estos grabados generalmente se encuentran detrás de una cascada. “Ahora, por la gran sequía, no está. La sequía nos permite acceder a ciertos lugares porque estos grabados estarían detrás de una cascada que hoy no está”, agregó. Estimó que se pudieron realizar con presión, incluso con un palo al estar la roca húmeda. Según explicó, no sería necesario hacer el grabado por picado como en Colomichicó, donde la roca es dura. “La mayoría de las veces en donde aparecen los grabados son lugares de acceso. A él le llamó la atención la cavidad desde lejos y accedió al lugar”, contó.

Desde Patrimonio Cultural indicaron que se trata de no especificar los hallazgos para preservarlos. “Los que están en el Agrio están muy accesibles y el gran problema es que la gente cuando ve unos grabados suele sumar unos grabados propios y lamentablemente rompe el anterior”, dijo la arqueóloga e indicó que en este caso también se encontraron con corazones enormes dibujados junto a algunos nombres. “Queremos que conozcan estos lugares, pero en vez de ir, observar y enriquecerse, van y los rompen. Por eso no damos el lugar específico”, agregó.

El área contactó con el Conicet, que cuenta con especialistas en artes rupestres y becarios en búsqueda de temas para hacer sus tesis doctorales, que podrían llegar a investigar estos sitios. “La idea es hacer la investigación completa, comparativa y en paralelo realizar el control de este sitio mediante fuerzas de seguridad, con gendarmería o policía para cuidarlo”, cerró la directora de Patrimonio Cultural de la Provincia de Neuquén.