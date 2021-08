The Crown: primeras tomas de Elizabeth Debicki y Dominic West como Lady Di y el príncipe Carlos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.08.2021 - Última actualización - 18:01

17:58

La producción de la serie ha publicado en sus redes sociales las primeras imágenes de los actores que interpretarán a Carlos de Gales y Diana Spencer para la próxima temporada 5 del exitoso drama real.

Netflix lanzó el primer vistazo a la nueva Diana y al príncipe Carlos, interpretados por Elizabeth Debicki y Dominic West, para la esperada quinta y sexta -y última- temporada de The Crown.

The Crown ha publicado las primeras imágenes de Dominic West, de 51 años de edad, y Elizabeth Debicki, de 30, en el personaje del príncipe Carlos y la princesa Diana para la próxima temporada 5 del exitoso drama real.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE — The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021

Los actores aumen los papeles de Josh O'Connor, de 31 años, y Emma Corrin, de 25, que interpretaron a la problemática pareja al principio de su relación en la cuarta temporada (O'Connor también interpretó a Charles en la tercera) y ambos obtuvieron nominaciones al Emmy y a los Globos de Oro.

La presentación oficial llega después de la publicación de la plataforma de una escena eliminada de la cuarta temporada donde la Diana de Emma Corrin interpreta "All I Ask of You" la icónica canción del Fantasma de la Ópera para el príncipe Carlos.