https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.08.2021 - Última actualización - 18:36

18:34

El exentrenador de la Reserva del Xeneize reemplazó a Miguel Ángel Russo y dirigirá al equipo el sábado ante Patronato.

Después de Russo Boca presentó a Battaglia como técnico: "Vamos a llevar al club al lugar que se merece" El exentrenador de la Reserva del Xeneize reemplazó a Miguel Ángel Russo y dirigirá al equipo el sábado ante Patronato. El exentrenador de la Reserva del Xeneize reemplazó a Miguel Ángel Russo y dirigirá al equipo el sábado ante Patronato.

Sebastián Battaglia asumió como entrenador de la Primera, en reemplazo de Miguel Ángel Russo, quien dejó su cargo luego de un pésimo arranque de semestre. "Las sensaciones son encontradas. Estábamos cumpliendo un rol. Esperamos siempre el mejor debut, más allá de que hemos estado con Banfield y San Lorenzo, en otras circunstancias. Esperamos tener la idea que queremos, que puedan agarrarla rápido", dijo en su presentación oficial.

Por otra parte, se refirió a la identidad que busca para el Xeneize. "Mi idea es tener un equipo protagonista. Es lo que merece este club, lo que pensamos. Trabajamos sobre eso", dijo el exmediocampista.

Tras seis fechas jugadas, el Xeneize se encuentra en el fondo de la tabla y todavía no ha podido conseguir un triunfo. Ante este presente el nuevo entrenar expresó: "Boca quizá no ha conseguido los resultados que todos queríamos. También, a partir de ahora, me toca a mí estar al frente. Queremos conseguir resultados, sumar de a tres. Lo que pasó ya está. Toca esto, hay que enfrentarlo".

Battaglia ya dirigió dos partidos en la actual Liga Profesional, en la segunda y tercera fecha: empate sin goles ante Banfield y una derrota frente a San Lorenzo en la Bombonera.

En aquellas oportunidades, el Xeneize se vio obligado a presentar una formación de juveniles porque el plantel de Primera tuvo que cumplir el aislamiento en su regreso de Brasil, luego de protagonizar incidentes en el estadio Mineirão (rompiendo la burbuja sanitaria) tras quedar eliminado frente a Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.