El vicepresidente Saleh se declaró presidente interino legítimo de Afganistán

"Según la constitución de Afganistán, en el caso de ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino. Actualmente me encuentro en mi país y soy legítimo presidente interino", escribió Saleh en su cuenta de Twitter.

El primer vicepresidente llamó a los ciudadanos de Afganistán a no darse por vencidos y unirse a la resistencia "A diferencia de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] no hemos perdido el ánimo y vemos enormes oportunidades por delante", afirmó Saleh.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.