Colin Jost anunció que Scarlett Johansson está embarazada

Según informó el portal Page Six, después de que el rumor corriera en las últimas semanas, Jost anunció que su esposa está embarazada. “Estamos muy emocionados”, sostuvo el humorista.

En octubre del 2020, Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron después de dos años de novios y varios meses de compromiso. La pareja mantuvo en secreto los detalles de la boda, pero los medios estadounidenses informaron que se trató de una ceremonia íntima. Ahora, felices por su unión, darán otro paso más en su historia de amor.

Según informó el portal Page Six, después de que el rumor corriera en las últimas semanas, Jost anunció que su esposa está embarazada. “Estamos muy emocionados”, sostuvo el humorista durante una de sus presentaciones en el Ridgefield Playhouse en Connecticut. Por el momento, la protagonista de Lucy no hizo declaraciones al respecto y, en ese sentido, no es un detalle menor que no utiliza redes sociales.

El mismo medio aseguró que varios de sus allegados también le confirmaron la noticia. “Debe dar a luz pronto, sé que ella y Colin están encantados”, habría dicho alguien de su entorno. Y otra fuente apuntó: “Guardó silencio. Mantuvo un perfil muy bajo. No ha hecho muchas entrevistas o eventos para promover Black Widow, lo cual es sorprendente ya que este es un gran lanzamiento de Marvel / Disney y ella está en el centro de atención”.

La actriz fue mamá por primera vez el 30 de agosto de 2014 cuando dio a luz a Rose, fruto de su matrimonio anterior con el periodista francés Romain Dauriac.

Esta mañana, la estrella estadounidense ya había sido noticia porque The Hollywood Reporter informó que será una de las protagonistas de la nueva película del director Wes Anderson. Pese a que todavía no hay muchos detalles sobre este proyecto, lo que está claro es que tendrá un elenco descomunal con celebridades como Tom Hanks, Bill Murray, Margot Robbie y Jason Schwartzman.

No se trata de la primera vez que Johansson trabaja con el cineasta detrás de Moonrise Kingdom y El gran hotel Budapest. Sin embargo esta será la primera vez que se la verá en escena, ya que en su anterior colaboración solo había prestado su voz para un personaje de Isla de perros. Se espera que el rodaje termine a fines de septiembre, justo a tiempo para el estreno en octubre de su último film, La crónica francesa.