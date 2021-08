https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.08.2021

Conmoción por la muerte de Leonel Bottaro, ex jugador de independiente

Dieron a conocer que el ex jugador de Independiente Leonel Bottaro murió tras un accidente de tránsito, en la localidad de Avellaneda. El hombre de 36 años habría sido embestido por un auto mientras conducía su moto, en el cruce entre Debenedetti y Escalada, en Dock Sud. Como el conductor del automóvil se habría dado a la fuga, familiares y amigos de Bottaro buscan testigos que aporten datos ante la Justicia para esclarecer el hecho. Si bien el suceso ocurrió el lunes al mediodía, la noticia se dio a conocer este martes a través del portal Soy del Rojo. Luego de realizar las inferiores en Independiente, Leonel Bottaro tuvo el ansiado debut en la primera del equipo de Avellaneda de la mano de Américo Rubén Gallego en la temporada de 2003. Pese al arranque prometedor, y de ocupar en varias ocasiones el banco de los suplentes, una lesión en la rodilla lo marginó de las canchas por un tiempo. Hasta entonces, había disputado solo tres partidos y fue reemplazado por Darío Caballero. A su retorno, ya en 2004, lo hizo en la Reserva. Bottaro tuvo una breve experiencia por Europa donde vistió los colores del Odense de Dinamarca y luego tuvo una segunda oportunidad en el Randers del mismo país. Sin embargo, no pudo superar los estudios médicos de rutina a causa de un golpe en un hombro que acarreaba. Buscó revancha en la cuarta división del Rojo de Avellaneda, hasta que con el pase en su poder acordó su incorporación al Atlético Argentino de Mendoza en 2007. Tras una temporada, firmó con Real Arroyo Seco, con 14 partidos y un gol. La segunda prueba internacional fue dos años después en el Real Mamoré de Bolivia, donde disputó 24 encuentros y convirtió seis tantos. Hasta que retornó en 2010 al país para jugar en Deportivo Merlo, donde finalmente se retiró tras una serie de lesiones.

