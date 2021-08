La tormenta tropical Grace se convertirá en huracán en las próximas horas

La tormenta tropical Grace se convertirá en huracán el miércoles por la mañana y tocará tierra esa misma noche o en las primeras horas del jueves en la turística península de Yucatán, en el sureste de México, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Tras descargar fuertes lluvias sobre República Dominicana y Haití, Grace se encuentra entre Jamaica y Cuba moviéndose hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora (km/h), de acuerdo a datos del NHC.

Tropical Storm #Grace Advisory 19A: Grace Forecast to Become a Hurricane Later Today. Heavy Rainfall and Flash Flood Threat Continues in Jamaica. https://t.co/VqHn0u1vgc