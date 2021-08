Al menos tres muertos y 12 heridos en una masiva protesta contra los talibanes en una ciudad de Afganistán

Al menos tres personas murieron y más de una docena resultaron heridas después de que militantes talibanes abrieran fuego durante las protestas contra el grupo en la ciudad afgana de Jalalabad, según declararon a dos testigos y un antiguo responsable policial.

Los testigos dijeron que las muertes se produjeron cuando los residentes locales intentaron instalar la bandera nacional de Afganistán en una plaza de de Jalalabad, capital de la provincia de Nangahar, una de las últimas ciudades en caer en manos de los talibanes.

En un primer vídeo recogido por la agencia afgana se ve a una gran multitud recorriendo las calles de la ciudad, con banderas en alto o sosteniendo entre varios otras de gran tamaño, mientras la muchedumbre lanza cánticos.

