El gobierno provincial garantiza la obra de defensa oeste de la Costa

Se trata de un anillo de defensa para Rincón Norte y Arroyo Leyes. El diseño del proyecto ejecutivo para elaborar los pliegos y licitar la obra está "a la firma del contrato", dijo el secretario de Recursos Hídricos. Los vecinos reclaman que se aceleren los tiempos.

Los habitantes del sector ubicado al oeste de la Ruta Provincial N°1, de Rincón Norte y Arroyo Leyes, manifestaron días atrás en El Litoral su preocupación por la falta de información oficial y las presuntas demoras de parte del gobierno provincial para llevar adelante el diseño del proyecto ejecutivo, a través del cual se elaborarán luego los pliegos, y se licitará finalmente la tan esperada obra de defensa costera contra inundaciones de toda esa zona.

"No tenemos información directa sobre el avance de este proyecto de parte del Estado. Ni la provincia ni los gobiernos locales de Leyes y Rincón se ha contactado con nosotros", habían expresado los vecinos.

"La última reunión que mantuvimos con la Provincia fue en noviembre de 2020 y fue solicitada por nosotros. Allí, el actual Gobierno Provincial prometió la nueva licitación del Proyecto para diciembre de 2020 y el inicio del Proyecto en enero. Recién en marzo de 2021 realizaron la primera licitación y la segunda se hizo a puertas cerradas, no sabemos en qué momento", detallaron desde este grupo de vecinos autoconvocados por las defensas, en diálogo con El Litoral. Y agregaron luego que "durante el 2021 cortaron toda comunicación. Por ello, en julio de este año ingresamos notas en ambos gobiernos locales y en la provincia solicitando la aceleración de los trámites".

La respuesta

Luego de la publicación de El Litoral, fue el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Roberto Gioria, quien salió a contestarle a los vecinos para llevarles tranquilidad. "El contrato con la empresa encargada del diseño del proyecto ejecutivo está a la firma del gobernador", dijo el funcionario. "La demora se debe a que la empresa (Proinsa) debe un papel, el contrato está en la escribanía de gobierno listo para firmarse. Cuando se presente, se firma y comienza", dijo. Esta etapa de diseño demandará unos 6 meses.

Por otra parte, los vecinos reclamaron que la obra se incluya en el Presupuesto 2022, a lo que Gioria contestó que "estaba en el Presupuesto 2021 y estará también en el 2022".

Transparencia

Por último, el secretario de Recurso Hídricos quiso aclarar que "no hubo ninguna licitación a puertas cerradas", tal como insinuaron los vecinos y vecinas. Y aclaró al respecto que en este tipo de licitaciones de estudios y no de obra, "se abre el sobre 1, con la parte técnica; y el sobre 2, con la parte económica. La parte 1 es el acto público del que participaron los medios de comunicación y los vecinos, y lo que ellos llaman segunda licitación es la apertura del sobre 2, en la que estuvo presente la empresa, y también fue pública. Acá no se hizo nada a puertas cerradas", finalizó Gioria.

Así las cosas, mientras se aguarda la firma del contrato entre el gobierno provincial y la empresa Proinsa S.A. para el diseño del proyecto de la futura obra de defensa oeste de Rincón Norte y Arroyo Leyes, que luego deberá ser licitada, el anillo de defensa contra los bañados de la Setúbal y el delta del Leyes llega hoy al kilómetro 8,5 (hasta la planta de la Empresa Provincial de la Energía). Desde ese punto hacia el norte, la gran cantidad de viviendas que se levantaron durante los últimos años, habitada por unas 10 mil personas, no cuentan con defensas seguras.