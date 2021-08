https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.08.2021 - Última actualización - 12:13

12:08

El campeón no irá de negro a "La Feliz"

Colón se mete al mar vestido todo de blanco

Frente al invicto Aldosivi de Gago, el equipo de Eduardo Domínguez no irá de rojo y negro tradicional pero tampoco con el muy aceptado "negro con dorado". Estrenará ropaje blanco con la estrella del campeonato. Será este viernes, a las 16.45, en el estadio José María Minella.

Cambio de vestuario. En Mar del Plata, la ciudad de los teatros, Colón tendrá que modificar la pilcha por decisión de la Liga Profesional, que sorteó las indumentarias para este lindo cruce con Aldosivi: dejará el negro con dorado para salir "de punta en blanco". Crédito: Archivo



Cambio de vestuario. En Mar del Plata, la ciudad de los teatros, Colón tendrá que modificar la pilcha por decisión de la Liga Profesional, que sorteó las indumentarias para este lindo cruce con Aldosivi: dejará el negro con dorado para salir "de punta en blanco". Crédito: Archivo

El Litoral en en

El campeón no irá de negro a "La Feliz" Colón se mete al mar vestido todo de blanco Frente al invicto Aldosivi de Gago, el equipo de Eduardo Domínguez no irá de rojo y negro tradicional pero tampoco con el muy aceptado "negro con dorado". Estrenará ropaje blanco con la estrella del campeonato. Será este viernes, a las 16.45, en el estadio José María Minella. Frente al invicto Aldosivi de Gago, el equipo de Eduardo Domínguez no irá de rojo y negro tradicional pero tampoco con el muy aceptado "negro con dorado". Estrenará ropaje blanco con la estrella del campeonato. Será este viernes, a las 16.45, en el estadio José María Minella.

Por Dario Pignata SEGUIR Justo cuando los hinchas y socios sabaleros se empezaban a "encariñar" con toda la indumentaria negra con dorado del Colón Campeón (un poco por lo bien que cayó ese diseño y otro poco por cábala), la Liga mandó a sorteo el juego con Aldosivi, por lo que el equipo del "Barba" Eduardo Domínguez se meterá en el mar de "La Feliz" vestido todo de blanco. Será este viernes, desde las 16.45, en el estadio José María Minella ante un invicto "Tiburón" de Fernando Gago. Como si fuera su propia "Réveillon" (así se conoce la última noche de cada año en portugués), el sorprendente Colón de Eduardo Domínguez intentará cumplir el ritual de la buena suerte: "Hay que vestir de blanco y saltar siete olas", cuenta la leyenda. Será un atuendo todo de blanco para el Colón Campeón en el mar: camiseta oficial, pantalones y medias. Uno cree que a esta altura, el andar del campeón vigente va mucho más allá de la cábala/no cábala de tal color de ropa. Otra vez, el equipo está reinventado y saca chapa de protagonista. Con elementos titulares que perdió para siempre (el "Pulga", Escobar) y con elementos titulares que no puede utilizar por ahora (Delgado, Goltz, Morelo), Colón va. Siempre va. A pesar de todas esas bajas, el entrenador hizo "f5" con Colón y lo volvió a hacer andar, con otro esquema y con otros actores. Con Ferreira y Bernardi titulares, haciendo todo más rápido que antes para que la pelota le llegue de la mejor manera a Facundo Farías en el mano a mano de los metros finales de la cancha. Tenés que leer Colón lleva la Primera y la reserva en avión a "Mardel" Si bien conserva a Burián, Garcés, los dos "5" (Aliendro-Lértora) y Piovi, se nota un Colón distinto. Un equipo que, mordiendo en todos lados, quiere hacer un "juego abreviado" para llegar al área rival, donde casi siempre huele sangre "El Niño", Facundo Farías: 7 goles y varias asistencias en apenas 17 planillas firmadas en Colón. El esfuerzo de invertir casi dos millones de pesos para ir y venir en avión charteado a Mar del Plata tiene una clara explicación física/descanso: Colón jugará tres partidos, uno en casa y dos afuera en apenas ocho días. Este viernes, a las 16.45, Aldosivi en Mar del Plata; el martes que viene, Sarmiento de Junín en Santa Fe; el sábado 28, finalmente, el hoy puntero Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América. Si bien quedan muchas fechas, pareciera ser que el lote de los que va a pelear arriba se empieza a "cortar" en el fútbol argentino. Este campeonato, hasta la última fecha disputada, muestra un abanico distintos para los clubes grandes: uno metido (el Rojo de Falcioni), River en otra cosa por ahora (Copa) y los otros tres en crisis (Boca, San Lorenzo, Racing). No parece, por ahora al menos, que Colón deba pelear con algún "cuco". En casi la misma línea del "Negro" piden pista Lanús y Estudiantes de La Plata. Con tres victorias al hilo encadenadas (Godoy Cruz, Vélez Sarsfield y Gimnasia de La Plata), Colón otra vez se mete arriba de la tabla. Una sana costumbre de Eduardo Domínguez. Será muy importante arrancar con buen pie esta seguidilla de tres juegos en una semana, siendo el estadio José María Minella de Mar del Plata la primera cita para el campeón. De a poco, va recuperando soldados el "Barba": el colombiano Wilson Morelo vuelve ahora y Paolo Duval Goltz lo hará el martes. En el caso del zurdo Rafael Delgado, desgarrado en el isquio de la pierna izquierda, tendrá para un tiempo más de recuperación y se perderá estos tres juegos en fila. Colón, post hisopados, pondrá 90 personas en total para su vuelo charteado que unirá el Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo con el Parque Camet en Mar del Plata, haciendo base primera y reserva de AFA en el Hotel Provincial. La reserva jugará a las 10 en la zona del Puerto (predio de Aldosivi) y el equipo principal a las 16.45. Luego del partido del campeón en el Minella, se volverán automáticamente a Santa Fe para descansar y pensar en Sarmiento de Junín. Con tres alegrías hilvanadas, sumando nueve de nueve e instalado en la parte alta de la tabla en el fútbol argentino, Colón quiere ser "feliz" también en la Costa. Para atraer buena energía, el Colón Campeón se meterá al mar vestido de punta en blanco. Para hacerla completa, antes de pisar el Minella, tendrá que saltar las siete olas de la buena suerte. La "pintita" de Aldosivi: el mismo once Luego de empatar 2 a 2 ante Atlético Tucumán, Aldosivi recibirá este viernes a Colón, el actual campeón del fútbol argentino. Sin lesionados ni sancionados de consideración entre los hombres que Gago considera elementales, se especula que Aldosivi afrontará un pleito de riesgo con plantel titular. Fernando Gago encontró medianamente el equipo. Además empezó a tener sensaciones positivas en cuanto al funcionamiento. El famoso equilibrio lo logró ante Central en Rosario y ante Defensa en Mardel: defensa más tirada atrás, más expeditiva, doble cinco, un volante creativo más suelto y un arquero que ofrece seguridad. Con Atlético Tucumán Gago y Aldosivi encontraron a su goleador. Martín Cauteruccio metió dos ante el "decano" y esas son buenas noticias para el DT. Del otro lado…el actual campeón del fútbol argentino, el elenco de Eduardo Dominguez, viene en ascenso constante luego de un comienzo desalentador. Para "el sabalero" un triunfo en Mar del Plata lo hará poner en aprietos a Independiente, el líder. Para el equipo de Gago ganar de local y ante un rival de relieve, lo pondrá en un puesto expectante y alcanzará en puntos al conjunto santafesino. En consecuencia, se desprende que el entrenador portuense pondría el mismo elenco que empatara en Tucumán: Devecchi: Iñiguez, Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel InsúaI; Francisco Cerro y Gastón Gil Romero; Lodico; Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: