Santafesinos sufrieron el robo de su equipo de trabajo y hacen una rifa para recuperarlo

Les robaron una cámara con lentes, un drone, iPad y una computadora, entre otras pertenencias. Hacen una rifa y ofrecen su trabajo como premio para poder volver a comprar lo perdido.

Renata Loyarte y Andrés Martínez, emprendedores de WOW! Diseño Gráfico, sufrieron el robo de todo su equipo de trabajo este fin de semana, en Villa General Belgrano, cuando disfrutaban de un pequeño descanso familiar.

En su emprendimiento realizan trabajos de diseño, fotografía y video y, entre los objetos robados, perdieron una cámara de video con dos lentes, un drone, una cámara gopro, una computadora, un iPad y discos portátiles.

En diálogo con El Litoral, Renata Loyarte contó lo sucedido y expresó: “Viajamos el viernes a la mañana a Villa General Belgrano con mi familia, con la idea de un fin de semana familiar tranquilo. Cuando viajamos llevamos el equipo porque muchas veces hacemos canjes en los alojamientos a cambio de fotos y videos o diseño”.

“Hace 7 años que venimos comprando todo el equipamiento” expresó.

Sobre el robo, dijo: “Nuestras habitaciones daban a la calle, en planta alta y tenían una puerta-ventana. Esa tarde, Andrés voló un rato el drone y luego lo fue a llevar a la habitación y cerca de las 19:30 salió de bañarse y bajó al quincho donde estábamos todos, en el complejo. Cerca de las 20.15 volvimos todos a la habitación y cuando ingresamos estaba la puerta ventana abierta y faltaba la mochila con todos los equipos”.

Y agregó: “Abajo del balcón encontramos el lápiz del iPad y un cable de uno de los discos. También me robaron mi billetera y un lugareño que la encontró tirada me la devolvió”.

“La gente del complejo no lo podía creer, hablamos con el intendente y también nos dijo que este tipo de robos no son normales. Hicimos las denuncias y la policía se comunicó con nosotros pero no hay novedades” cerró.

La rifa

Sobre la rifa que realizan para poder volver a comprar algo de lo perdido, explicó: “Hacemos la rifa porque no queríamos que nos regalen plata porque todo lo que conseguimos fue trabajando. No hay monto mínimo, cada uno puede participar con lo que pueda y vamos a sortear nuestro trabajo: sesiones de fotos, de marca y productos”.

Y agregó: “Nuestros amigos nos prestaron equipos para poder generar el trabajo que perdimos, le estamos buscando la vuelta…”.

Para colaborar

BCO CREDICOOP: alias: andres.m.1987

CVU MERCADO PAGO: alias: amartinez6363.mp