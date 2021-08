Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.08.2021 - Última actualización - 12:50

12:48

MARIO PILO

"En Argentina, desde hace tiempo, desaparecida prácticamente la clase media, hay solo dos clases: los que ordenan, con todo tipo de privilegios y que no piensan, y los que obedecen, que lamentablemente piensan menos. La petición de juicio político por inhabilidad ética y moral, que no es lo mismo, del títere presidencial de Cristina de Kirchner, ha puesto en el escenario los conceptos de transparencia y ética, lo que nos alegra. Como venimos advirtiendo desde hace años, tanto en las cátedras, en nuestras revistas, en nuestros ensayos no existe ni posibilidad de república sin transparencia. Es decir, publicitar con verdad objetiva los actos de gobierno y administración y ética, lo que significa: obrar lo justo legal. Nada de esto ocurrió en la fiesta de Olivos, y la Justicia sigue mirando hacia atrás; y nada de esto ocurre, hace 80 años, en el país que supimos conseguir".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Un régimen institucional pluralista constituye también un compromiso inestable, puesto que exige el respeto de reglas de gobierno y oposición que tienen interés de violar, a menudo. Esto no es obstáculo para que tales regímenes duren. Pero mientras que la historia continúe, es decir, mientras sigan los cambios sociales y los conflictos de intereses, no estarán nunca, en ninguna parte, definitivamente estabilizados".

Ciclistas irresponsables

JOSÉ

"A veces, da pena y mucha bronca como automovilista encontrarse en el camino con bicicletas y motos que hacen lo que se les ocurre, sin ningún cuidado ni por sus propias vidas, ni por la de los demás. Cuando uno llega a una bocacalle con semáforo, aunque esté en verde, tiene que aminorar mucho la marcha, porque puede ocurrir que, o un ciclista o un motociclista, a los que no les importa un rábano pasar con luz roja, ponen en riesgo sus existencias e incluso la de quien conduce un auto. Yo sé que no se le puede echar toda la culpa a la Municipalidad, cuando la anarquía y la desvalorización de las normas provienen del mismo ciudadano. Pero algo habría que hacer o inventar, no puede seguir esto así. Además si un automovilista los choca, el papeleo y los trámites que hay que hacer son enormes, todo por la desaprensión de estos tipos que no les importa ni sus vidas en la calle".

Llegan cartas

A Colón

CIPRIANO SÁNCHEZ

Escribí esta letra hace más de 10 años y hoy quiero compartirla con ustedes:

Yo quisiera que existiera/ la manera de explicar/ cuando el Negro va avanzando/ en jugada magistral.

La tribuna, el estadio hace vibrar/ ya estamos en el área del rival,/ demostrando en cada instante calidad.

Las gargantas ya se ponen a gritar/ ¡Dale Negro, te queremos ver ganar!/

Y si vence la defensa y el arquero en la acción,/ se oye un grito como un trueno/ que estremece y enloquece a Santa Fe.

Y este aliento te ensordece, ¡dale, dale, sabalé!

Todo esto es el comienzo del festejo,/ porque si luego salimos victoriosos/ es la locura, es un rito misterioso/ es como un fuego que te da vida y te da gozo.

Y ya en la calle, es fin de año, es carnaval/ es como cumplir una ilusión o ser campeón.

Todo eso y mucho más, eso es Colón.