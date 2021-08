https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.08.2021 - Última actualización - 12:58

12:57

Ser jubilados es una circunstancia de la edad, no de la decadencia de la inteligencia ni la pérdida de la capacidad. Crédito: Pablo Aguirre

Ser jubilados es una circunstancia de la edad, no de la decadencia de la inteligencia ni la pérdida de la capacidad. Crédito: Pablo Aguirre

Escritos Jubilados, ¡a votar! A los jubilados nos hacen ver que somos viejos, no nos consideran como los adulos mayores otrora sabios y seres superiores. Ahora nos quieren hacer creer que no tenemos la capacidad de votar. ¡No señores!

Hola adultos mayores llamados jubilados. Soy uno más de ustedes y me preocupa que estén circulando versiones de que a raíz de la pandemia, los jubilados no vamos a ir a votar. Una nueva teoría para coartarnos la libertad.

En una oportunidad tuve un encuentro con la Federación de Jubilados. La intención era organizarnos para tener un mensaje común para los ciudadanos de la patria, pero no prosperó.

Nuestra patria fue gobernada por la alternancia de "gobierno" y "oposición" durante los últimos cuarenta años, y nos han llevado a una pobreza que nos afecta y nos llena de vergüenza a quienes hemos trabajado durante nuestra vida productiva y hemos engendrado a nuestro hijos y ellos a sus hijos -que son nuestros nietos- en este país. Hoy esa generación gobierna y son los responsables de esta decadencia en la que nos han sumido. Tan distante con la idiosincrasia de nuestros abuelos inmigrantes, que con su trabajo y respeto a esta patria que los cobijó y a nosotros, que luego de cuarenta años de trabajo nos hemos jubilado.

Qué podemos decir de unos y de los otros. Siempre son los mismos los que nos gobiernan y que en la suma de los años han dispuesto de nuestro dinero a su libre albedrío, nunca nos dicen la verdad acerca de cuál es la realidad de la Anses y mucho menos nos rinden cuentas.

Propongo una acción ejemplar para nuestros hijos y nietos. No los votemos. Votemos a las minorías independientes, o sea, a los desconocidos de siempre.

A los jubilados nos hacen ver que somos viejos, no nos consideran como los adulos mayores, otrora sabios y seres superiores. Ahora nos quieren hacer creer que no tenemos la capacidad de votar. ¡No señores!, ser jubilados es una circunstancia de la edad, no de la decadencia de la inteligencia ni la pérdida de la capacidad.

Ser jubilado es tener la posibilidad de ordenar una nueva visión de la vida, donde se suman la lógica, la capacidad de pensar, de razonar y de no estar apurado para ganarle a la vida... Simplemente tenemos la capacidad de observar y escuchar con más detenimiento de lo que lo hacíamos antes.

Ser jubilado es ser recatado, es volver a estudiar lo que sabemos y aportar más a la ciencia y sí, es cierto, caminamos más lento, pero nuestra dignidad es de nuestra propiedad.

Invito a todos los jubilados a que hagamos una Rebelión Patriótica y no votemos a los que gobiernan y a la oposición, votemos a frentes independientes.

Para tomar esta actitud solamente debemos recordar lo que hablamos todos los días sobre lo que nos pasa a los jubilados. No cortamos calles, no hacemos paros, hacemos silencio, agachamos la cabeza y aceptamos la falta de respeto, con la resignación de los que no tenemos Derechos Humanos, ni quién nos represente.

Si un delincuente irrumpe en nuestra casa y nos roba y además nos golpea, quién tiene más derechos, ¿el delincuente o los ciudadanos que jubilados? De hecho, el delincuente. La comunidad de la Justicia, tampoco hace que nos respeten, porque no implementan penas ejemplificadoras.

Para el común denominador, no somos nadie. Pues bien, ¡demostremos que somos, que existimos!

Rebelión patriótica, por la patria.