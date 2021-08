"Chile no existe": La supuesta teoría de un terraplanista que hizo estallar las redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La captura de pantalla de una publicación en Facebook hizo que cientos de chilenos bromearan con la idea de ser actores y vivir una realidad simulada.

La imagen de un posteo en un grupo privado de Facebook llamado "Tierra plana - España" desató una oleada de memes en redes sociales por la controvertida teoría de su exponente: "Chile no existe".

Según la publicación de un miembro de dicho grupo, el país trasandino no existe porque vio un documental en el que "las casas parecen de cartón" y las personas lucen como "actores" porque incluso "miran a la cámara". Además, dice que ha hecho investigaciones y que "todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo".

El usuario alega que él "nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI (imagen generada por computadora)".

Ante esta insólita teoría, cientos de chilenos bromeron en Twitter sobre ser actores y vivir en una realidad simulada bajo el hashtag #chilenoexiste.