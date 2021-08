https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inversión

Una empresa cordobesa invertirá US$ 50 millones para potenciar producción de etanol

La inversión de US$ 50 millones va a “incrementar un 60% más de producción de etanol".

Acabio, la empresa que invertirá 50 millones de dólares en la producción de etanol. Crédito: Gentileza

La empresa Acabio invertirá US$ 50 millones para ampliar su planta industrial de producción de etanol, ubicada en la localidad cordobesa de Villa María, que a la vez permitirá potenciar el nivel de producción para abastecer al mercado interno y externo, informaron fuentes de la compañía.

El anuncio lo realizó el gerente general de Acabio, Víctor Accastello, durante la firma de un convenio con Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para la ejecución de las obras que permitirán proveer de electricidad a la ampliación de la planta productora de etanol.

La compañía, que está integrada por cooperativas asociadas, “hoy produce una buena cantidad de etanol con destino al corte de las naftas en el mercado interno y parte con destino a la exportación”, explicó Accastello. Tenés que leer Encuentro para definir el nuevo marco regulatorio de los biocombustibles

Asimismo, resaltó que con la inversión de US$ 50 millones se va a “incrementar un 60% más de producción de etanol”.

La planta industrial de Acabio funciona desde 2014 y, de acuerdo con los datos de la compañía, anualmente utiliza 420.000 toneladas de maíz para la producción de 167 millones de litros de etanol.

