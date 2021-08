Los duques de Sussex se pronunciaron sobre la situación en Afganistán

El mundo entero está pendiente del desarrollo de la crisis humanitaria en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses que se encontraban en el país, y son muchos los líderes mundiales, políticos y celebridades que han hecho declaraciones pidiendo ayuda. Y ahora, los duques de Sussex le han dedicado unas palabras al conflicto afgano en la página web de Archewell, instando a sus seguidores a aportar su granito de arena.

“El mundo se encuentra en un estado excepcionalmente frágil en estos momentos”, así es como comienza su comunicado. “Al sentir las múltiples capas de dolor debido a la situación en Afganistán, nos hemos quedado todos sin palabras”. “Observamos el creciente desastre humanitario en Haití, así como la amenaza de su empeoramiento tras el terremoto del fin de semana pasado, y se nos rompe el corazón. Y lo mismo mientras todos somos testigos de la crisis sanitaria global que persiste, ahora exacerbada debido a las nuevas variantes y la constante desinformación, lo cual nos asusta. “Siempre que sufre alguna persona o comunidad, una parte de todos y cada uno de nosotros lo hace con ellos, seamos conscientes o no. Y pese a que no estamos hechos para vivir en continuo sufrimiento, como seres humanos se nos ha condicionado para aceptarlo. Es fácil sentirse impotente, pero juntos podemos poner en práctica nuestros valores. “Para empezar, os animamos a uniros a nosotros brindando vuestro apoyo a una serie de organizaciones que llevan a cabo una labor fundamental. También instamos a quienes se encuentran en posición de tener un impacto a nivel mundial a que contribuyan a un rápido avance de los diálogos en torno a la situación humanitaria que se espera que tengan lugar el próximo otoño en diversos encuentros multilaterales, tales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la cumbre de los líderes del G-20. “Como comunidad internacional que somos, son las decisiones que tomemos ahora (para aliviar el sufrimiento entre aquellos a los que conocemos y a quienes posiblemente nunca lleguemos a conocer) las que demostrarán nuestra humanidad”.

Se trata de un mensaje conmovedor desde el punto de vista de Harry, conocido por servir en el ejército británico durante 10 años. Participó en dos misiones en primera línea en Afganistán en calidad de controlador aéreo con el regimiento de los Blues and Royals en el frente de Helmand, y más adelante como piloto de helicópteros de ataque Apache.

Por su parte, su organización Invictus Games (“Juegos Invictos”) también emitió un comunicado, animando a los soldados a acercarse los unos a los otros. “Lo que está sucediendo en Afganistán hace que toda la comunidad internacional de Invictus se sienta identificada”, comienza el comunicado. “Muchos de los países participantes y de sus competidores pertenecientes a la familia de los Invictus Games se encuentran unidos por la experiencia común de haber servido en Afganistán a lo largo de las últimas dos décadas, y llevamos años compitiendo junto al Equipo de Afganistán de los Invictus Games”.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP