Sex and the City: Samantha Jones ya tiene reemplazante para "And Just Like That"

Hace unos días, un vídeo publicado en TikTok hacía saltar todas las alarmas: el personaje de Samantha Jones, interpretado por Kim Cattral, podría morir en ‘And Just Like That’, el ‘reboot’ que ya están grabando de ‘Sexo en Nueva York’. Sabemos que la actriz sigue manteniendo muy mala relación con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, sus compañeras de serie en los noventa, y, si sumamos unas imágenes publicadas en Instagram por estas últimas, cada vez se hace más fuerte la teoría de que ya han encontrado una sustituta para la relaciones públicas más conocida y libre de la Gran Manzana. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SJP (@sarahjessicaparker) La última publicación de Sarah es la clave de esta confirmación que, aparte de reivindicar sus canas, también ha subido la primera instantánea del nuevo grupo de amigas. ¿Nuevo? Sí. En la misma aparece caracterizada de Carrie, junto a Charlotte y Miranda en acción. Pero se ha añadido Nicole Ari Parker, quien tiene toda la pinta que será la cuarta en discordia, con la que se irán a tomar cócteles cosmopolitan y pondrán verde a Mr. Big. Tenés que leer Sarah Jessica Parker mostró un adelanto del retorno de "Sex and the city" ‘‘Todo maravilloso. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío hasta bien entrada la noche. Las veo mañana, chicas’’. Con este ‘copy’ que acompañaba la foto, podemos prácticamente dar por sentenciada la sustitución de Samantha en la ficción. Ete sería su primer papel protagónico de Nicole Ari Parker e interpretará a una madre con tres hijos, llamada Lisa. Se prevé que la serie llegará a finales de año a HBO Max.

