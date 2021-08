https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.08.2021 - Última actualización - 16:25

16:23

Impactante

"Hugh Hefner creía que era el dueño de las mujeres": revelan secretos del infierno en la mansión de Playboy

En un documental, ex empleados y ex novias del magnate contaron las experiencias traumáticas que tuvieron en ese lugar.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Impactante "Hugh Hefner creía que era el dueño de las mujeres": revelan secretos del infierno en la mansión de Playboy En un documental, ex empleados y ex novias del magnate contaron las experiencias traumáticas que tuvieron en ese lugar. En un documental, ex empleados y ex novias del magnate contaron las experiencias traumáticas que tuvieron en ese lugar.

Una docuserie que se estrenará el año que viene promete mostrar la oscura realidad que se vivía dentro de un lugar que, por fuera, solo exhibía brillo y glamour: la mansión de Playboy.

Se trata de Dangerous, que según se puntualiza en el sitio Page Six busca hacer foco en las consecuencias a largo plazo que tuvieron en diferentes personas las situaciones extremas que se vivieron dentro de la casa de Hugh Hefner.

“Durante casi seis décadas, Hefner mantuvo un estricto control sobre Playboy. Ahora, cuatro años después de su muerte, los conocedores, colegas, ejecutivos y empleados están listos para compartir la historia completa de lo que fue realmente la vida en Playboy”, indicó el comunicado de los productores del ciclo, que tendrá 10 episodios y se podrá ver en 2022.

La serie contará con entrevistas a personas cercanas a Hefner durante décadas como la exdirectora de promociones de Playmates, Miki García; las ex novias del magnate, Holly Madison, Bridget Marquardt y Sondra Theodore; su asistente de cámara personal Stefan Tetenbaum, y miembros de su círculo íntimo, incluido el guardaespaldas y mayordomo personal.





“Realmente creía que era el dueño de estas mujeres”, aseguró García en el adelanto que se conoció. Por su parte, Madison agregó: “Nunca me di cuenta de que entrar en el mundo de Playboy era una elección peligrosa”.

Esta no es la primera vez que sale a la luz el otro lado de lo que pasaba en la mansión de Hefner. Fue una de sus ex novias la primera en publicar esos secretos luego de la muerte del dueño de Playboy, a los 91 años, ocurrida en 2017.

Holy Madison es una de las parejas más famosas que tuvo Hefner. Se mudó a la Mansión Playboy en 2001 y fue una de las estrellas del reality que mostraba la vida íntima en esa casa: The Girls Next Door. El programa estuvo al aire entre 2005 y 2010 y la exmodelo compartía cartel con Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson, también novias del magnate. En 2008, cuando se separó del poderoso hombre, dejó el show.

La figura de Madison volvió a los primeros planos luego de que en 2015 publicó su libro. En la autobiografía Down the Rabbit Hole: aventuras curiosas y cuentos preventivos de una exconejita Playboy, la exmodelo detalló parte de lo que vivió en ese lugar, desde el consumo de drogas sistemático que había, hasta los maltratos y abusos que padeció.