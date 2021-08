https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.08.2021 - Última actualización - 16:55

16:54

El reciente campeón de América que milita en Sevilla actualmente habló sobre su polémica salida de Atalanta de Italia.

Pelea con su DT Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio sobre su salida de Atalanta El reciente campeón de América que milita en Sevilla actualmente habló sobre su polémica salida de Atalanta de Italia. El reciente campeón de América que milita en Sevilla actualmente habló sobre su polémica salida de Atalanta de Italia.

En una entrevista, Alejandro Gómez señaló que el técnico Gian Piero Gasperini lo intentó agredir. “Me tuve que ir del club. Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca, el Midtjylland, lo desobedecí en una indicación táctica", reconoció el volante.



"Faltaban diez minutos para que terminara el primer tiempo y me pidió que jugase por la derecha, mientras que yo estaba jugando muy bien por la izquierda. Y le dije que no. Ahí ya supe que en el descanso me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del descanso se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente”, denunció el futbolista argentino.



Tras esta situación, el volante argentino esperaba un pedido de disculpas pero no fue así. Según relató, a la siguiente práctica él fue quien tomó la palabra y pidió perdón a sus compañeros y cuerpo técnico. Sin embargo, el “Papu” fue apartado del plantel y se entrenó solo y junto a la reserva por meses debido a que los dirigentes no querían venderlo a ningún equipo que compitiera con ellos.



Como era de esperar, semejantes declaraciones no tardaron en obtener respuesta del entrenador, que en palabras publicadas por un medio italiano también fue contundente: “Sus comportamientos en el campo y fuera se habían convertido en inaceptables para el entrenador y los compañeros. La agresión física fue suya, no mía. Pero el verdadero motivo por el que se fue de Bérgamo es por una falta grave de respeto a los propietarios del club”.