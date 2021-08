Valentino Rossi y Francesca Novello serán padres

El 9 veces campeón mundial de motociclismo, Valentino Rossi, y su pareja, Francesca Sofía Novello, anunciaron este miércoles que serán padres por primera vez.

El piloto de motos y la modelo, ambos italianos, esperan con ansias la llegada de su bebé, tal y como manifiestan a través de las redes sociales.

Eso sí, lo han querido anunciar de una curiosa forma que ya es todo un viral en plataformas como Twitter e Instagram donde la pareja está recibiendo multitud de felicitaciones.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀 pic.twitter.com/SkEysK7NUX