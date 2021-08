https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Obligado a pagar

FIFA inhibió a San Lorenzo y no podrá incorporar por tres mercados de pases

El Ciclón fue sancionado por el máximo ente del fútbol por no saldar una deuda con Palestino de Chile por Paulo Díaz.

San Lorenzo sigue siendo una fuente de malas noticias para su dirigencia y sus socios. A los resultados que no se están dando y el escándalo con los jugadores en el regreso de Córdoba, se suma una inhibición de FIFA para incorporar por tres mercados de pase por el caso Paulo Díaz. El Ciclón debe abonarle al club Palestino de Chile una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares. En caso hacerlo antes del próximo mercado de pases, podrá levantar la inhibición de tres mercados de pase impuesta por FIFA y registrar jugadores con normalidad. Foto: Gentileza Quién es Paulo Díaz Paulo Díaz es actual jugador de River Plate, estuvo en San Lorenzo entre 2016 y 2018 y disputó 69 partidos. Luego fue transferido al Al-Ahli de Arabia Saudita y el club de Boedo no abonó al club chileno el 50 por ciento que tenía de su ficha, que hoy inhibe al Ciclón de futuros fichajes hasta abonar el mismo.

