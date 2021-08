Mon Laferte anunció que está embarazada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras está a punto de iniciar una gira para promocionar nuevo disco, la artista chilena Mon Laferte confirmó por redes sociales que está embarazada.

“Estas son mis primeras fotos de embarazada", arrancó diciendo la artista de 38 años que vive en México. Junto a las imágenes, el post continúa: "Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así".

Y es un momento de vorágine ya que Mon continúa con la promoción de Seis, el último material discográfico que contiene canciones compuestas en pandemia y que tienen muchas sonoridades propias del folklore latinoamericano en general, y mexicano en especial.

El post agrega: "Me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá”, describió. “No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”.