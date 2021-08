Video: Cristina Kirchner le llamó la atención a Alberto Fernández por tomar "a pico"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambos se encontraban en un plenario de campaña electoral del Partido Justicialista cuando la Vicepresidenta le dijo al Presidente de la Nación: "No tomés de la botella".

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron este mediodía un plenario en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos y repasar la gestión, a tres semanas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Con menos de 24 horas de diferencia, las máximas autoridades se mostraron juntos por segunda vez desde el escándalo por el “brindis” de Olivos y al igual que el martes, Cristina Kirchner “retó” a Alberto Fernández. En esta oportunidad, no fue por el escándalo de la foto del festejo de cumpleaños de la Primera Dama en plena cuarentena, sino que se debió a que el mandatario iba a tomar agua del pico de una botella.

El encuentro comenzó pasado el mediodía en el estadio “Diego Armando Maradona”, en la periferia platense, hasta donde llegaron legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, intendentes, concejales y dirigentes del oficialismo nacional y bonaerense, entre otros asistentes.

En ese contexto, se dio el siguiente diálogo cuando el Presidente quiso tomar agua mientras hablaba:

- Cristina Kirchner: No tomés de ahí.

- Alberto Fernández: Me la trajeron recién, la abrí yo.

- Cristina Kirchner: No tomés de la botella.

- Alberto Fernández: Me reta, me reta, me reta.

- Cristina Kirchner: Queda horrible.

- Alberto Fernández: ¿Qué hacés vos Máximo? No lo ves a Máximo.

- Cristina Kirchner: Ya se lo dije.

El intercambio se dio en medio de un intento de escenificar una unidad sin fisuras, del que participaron los máximos representantes del FdT. Además, Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron arriba del escenario Máximo Kirchner, Sergio Massa quienes apelaron a construir mayorías y pidieron un voto de confianza para el Gobierno.

“Desde que mi hija Florencia volvió al país, pandemia. Hubo cuarentena porque hubo pandemia. Fue lo único que teníamos a mano cuando no existían las vacunas. Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Cuando un gobierno se compromete con el bienestar de su pueblo es posible revertir las más grandes crisis y emerger. A esto lo hicimos a partir de 2003″, señaló Cristina Kirchner, desde el escenario. Y agregó, con melancolía: “Pudimos volver porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido, de aquellos años felices. Por eso estamos acá. Volveremos después de esta pandemia a construir esa argentina que nos merecemos”.