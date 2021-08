"Grace" se convierte en huracán y se aproxima a México

Grace se convirtió en huracán este miércoles (18.08.2021) mientras avanza por el Caribe hacia las costas de México, donde centros vacacionales como Cancún, la Rivera Maya y Tulum se preparan para la llegada del fenómeno este jueves.

A las 23:00 CET, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, dijo que Grace registraba vientos sostenidos de 130 km/ y se localizaba a 400 km al este del balneario de Tulum. "Se espera que Grace toque tierra al este de la península de Yucatán el jueves por la mañana (...) y se mueva sobre el suroeste del Golfo de México el jueves por la noche o en la madrugada del viernes", detalló el NHC.

El organismo prevé que el huracán se fortalezca aún más antes de que su centro alcance el este de México.

Vuelos suspendidos

En tanto, 10 vuelos de la aerolínea local Volaris entre Ciudad de México y Cancún fueron cancelados ante la proximidad del meteoro, informó la secretaría de Comunicaciones y Transportes. "Es previsible que haya más afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico y con el propósito de salvaguardar la integridad de pasajeros y tripulaciones," agregó la institución en un comunicado.

El estado de Quintana Roo, con una amplia costa sobre el Caribe y que alberga los mayores destinos turísticos del país, se preparaba para recibir al fenómeno, que se espera toque tierra por las costas de Tulum, donde se encuentra un sitio arqueológico maya. El gobierno estatal emitió alerta naranja, de peligro alto, en cinco municipios incluido Tulum, y amarilla, de peligro moderado, en otros seis. Asimismo, resguardará a la población más vulnerable de las comunidades costeras en 85 albergues instalados por el sistema estatal de Protección Civil.

Preparativos en Tulum

En la calle principal de Tulum, los turistas con ponchos de plástico saltaban a través de charcos mientras el viento aumentaba. En el lado de la playa, el oleaje creció y los bañistas se refugiaban de la arena que soplaba. Soldados y marineros armados patrullaban las calles de Tulum en camiones, mientras los negocios empezaron a tapar las ventanas con cinta adhesiva y se formaron colas en las tiendas de comestibles mientras las familias se abastecían de lo esencial.

"Estamos tomando precauciones, comprando leche, azúcar, agua y galletas porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados", dijo Adamaris García, de 21 años, quien hacía cola junto a decenas de personas en una pequeña tienda. Mientras tanto, algunos turistas se preocupaban por un día de playa perdido de sus vacaciones y otros se preparaban para su primera experiencia con un huracán.

Here are the 5 PM EDT, August 18th Key Messages for Hurricane #Grace. Hurricane conditions & a dangerous storm surge are expected in the Hurricane Warning area over the eastern Yucatan Peninsula of Mexico beginning late tonight or early Thursday.



Latest: https://t.co/yogJDcfFzg pic.twitter.com/vugRPDr0Ri