Línea directa y llegan cartas

Paradero

GLADYS PIAZZESI

"Les traslado una consulta, tal vez a través del diario me puedan informar a dónde se encuentra la Fuente de los Angelitos que estaba San Martín y Rioja. Espero que quien la haya guardado pueda responder. ¡Gracias!".

Oscuridad e inseguridad

PATRICIA DE SAN PANTALEÓN

"Escribo para comentarles que yo vivo detrás del cementerio, por calle Estrada al 5280. No tenemos luces en la calle y frecuentemente no tenemos luz. Todo está tan oscuro que los malvivientes se esconden en un patio que permanece en completa penumbra para robar. Roban cables, luces y a la gente. A mi me arrojaron al piso para robarme la bicicleta, pero empecé a gritar tan fuerte que el muchacho que tiraba del manubrio (al que yo me había aferrado) para sacármela, se asustó y salió corriendo. Quisiera que alguien arregle ese patio, porque yo vuelvo a trabajar de noche y tengo miedo por mí y por todos los que pasan por allí. Leo todos los días que en esta sección publican reclamos y les escribo para pedirles ayuda. Yo sé que hay quienes opinan que este sector no tiene arreglo, que está poblado por personas que rompen y roban, pero aquí vivimos muchas personas de bien, que trabajamos y regresamos tarde por la noche sufriendo este tipo de asaltos. La vida sigue y así anda el mundo, algunos lo cuidan y tratan de ser mejores mientras a otros no les importa nada. Les pedimos alguna solución para el barrio y que trabajen por un mundo mejor. Muchas gracias".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Señor presidente: un alma plena no solamente soporta pérdidas, privaciones, rapiñas, desprecios, dolorosos y hasta terribles; sino que sale de tales infiernos con plenitud y mayores poderes, para decir lo esencial, con un nuevo argumento de la felicidad y el amor. Yo creo que aquel que ha adivinado en el amor algunas de las profundas visiones de todo crecimiento comprenderá a Dante, cuando escribió sobre la puerta del Infierno. También a mí me creó el eterno amor".

Sociedad

MARIO PILO

"Es raro que las gentes admitan y adviertan -y menos en Argentina- que en las sociedades demográficamente complejas, es decir: ciudades, metrópolis, megalópolis, la verdadera libertad consiste en obedecer la norma. Eso nos da la libertad para hacer lo que queremos, protegidos, cubiertos por ese manto invisible y también exigir de otros la conducta obligada o debida, pues toda norma es bilateral, un derecho y un deber. Por eso es una función, o genera una función. Y por eso también hay normas funcionales, que resuelven las cuestiones disfuncionales, que la problematizan. Es muy importante tener esto en cuenta, en un país donde la idea es: hecha la ley, hecha la trampa. Y donde la norma nunca se cumple por ética u obediencia debida, sino por prudencialismo. Si creemos que algo nos va a pasar, si la incumplimos, la cumplimos. Ahora, si estamos seguros, como la mayor parte de los casos, que nada nos va a pasar, aunque incumplamos la ley, no la vamos a cumplir".

Oscuridad

ORLANDO

"Sauce Viejo, barrio Taragüí, calle México, frente a la casa del ex pescador Muñoz. Cuatro focos de luz apagados, desde hace meses. Llamamos muchísimas veces tanto al Municipio, a la comuna. A lo mejor, ahora que se vienen las elecciones, si ustedes me publican este mensaje, pueda ser que hagan algo".

Separación de residuos

UN VECINO

"Sr. intendente: quisiera preguntarle ¿por qué ya no se separa la basura como se hacía con el intendente anterior? Usted no ve que el planeta está en una grave situación? Tenemos que hacer todo lo que podamos para no dejarles a nuestros hijos y nietos un planeta en estado deplorable".

Llegan cartas

Como cada año electoral... los pasacalles

SUSANA PERSELLO

Desde el flamante pasacalle tenso entre dos postes, un nombre escrito en grandes letras de colores, me pide que lo vote. Imposible no verlo, porque mi vista busca los árboles florecidos que hay en la esquina, un palo borracho rosado, uno blanco, el viejo ceibo rojo. A los pocos días, en los mismos postes, un poco más abajo, con letras y colores diferentes, otro nombre también pide el voto. Al tiempo un tercero disputando el espacio. La cuestión es que la vista de la esquina verde y florida, de naturaleza pura en esplendor, fue groseramente interferida. Mientras tanto el primero ya fue aflojando su tensión, se le cortó una de las cuerdas, cae en parte y las letras del nombre del candidato, con palidez mortal flamean hasta deshilacharse, ya se arrastran por el suelo. Pasan los días con sus soles, lluvias y vientos. Los tres pasacalles que arruinaron la belleza de la esquina, que agraviaron a las flores y se apropiaron de un espacio de la gente, ahora tienen el mismo y triste final. Queda por lamentar que a esos nombres, a esos candidatos, simplemente no les importó el otro a quien justamente iría dirigido su mensaje callejero. Y lo peor es que no fueron al rescate de su dignidad, aun viendo sus nombres destrozados, ni pidieron disculpas por la contaminación visual, por no cuidar el espacio público por arruinar el suelo. No limpiaron, no juntaron su propia basura.

Y por favor, señores que piden votos desde los pasacalles, no pongan más entre sus argumentos que promoverán la convivencia, el respeto por los derechos del ciudadano y el cuidado del medio ambiente.

Veo esos colgajos entre las ramas de los tres magníficos árboles, y sus flores humilladas. Con indignación, con rebeldía, me armo, apunto..., y escribo.