Datos del Indec

Una familia necesitó $ 67.576 en julio para no caer en la pobreza

La cifra representa un aumento del 1,6% respecto de junio. Mientras, para no caer en la indigencia se necesitaron más de $ 29.000.

Crédito: Captura digital

Una familia tipo necesitó ingresos por $ 67.576 en julio último para no caer en la pobreza, según el INDEC. El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, y que en julio subió 1,6% respecto de junio. En tanto, la Canasta Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, fue de $ 29.002,86 y aumentó 2,1% respecto de junio. Ambas canastas subieron en julio por debajo de la inflación, que fue del 3%. En los últimos doce meses la canasta total subió 51,8% y la alimentaria 58,3%, frente a un costo de vida del 51,8%. En los primeros siete meses del año, la canasta total subió 24,7% y la alimentaria 27,9%. Ambas se ubicaron por debajo de la evolución de la inflación en ese período, que alcanzó al 29,1%. Con información de NA