https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.08.2021 - Última actualización - 19:06

19:05

El hermano de Natacha Jaitt también criticó al colectivo de Actrices Argentinas.

Ida y vuelta Para Ulises Jaitt, Thelma Fardin "es una mitómana psiquiátrica" El hermano de Natacha Jaitt también criticó al colectivo de Actrices Argentinas. El hermano de Natacha Jaitt también criticó al colectivo de Actrices Argentinas.

Ulises Jaitt realizó un durísimo descargo en la red contra Thelma Fardin y la trató de “cínica” luego de que esta explicara ayer en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) por qué el colectivo feminista del que forma parte, Actrices Argentinas, no respaldó a Natacha Jaitt cuando denunció que fue violada semanas antes de su fallecimiento.

Durante la charla, además de hablar del juicio contra Juan Darthés, que iniciará el próximo 30 de noviembre, acusado de violar a la actriz cuando esta era menor de edad, Ángel de Brito le consultó a Thelma por Natacha, que lejos de evitar responder, dio su versión de lo ocurrido. Fardin aseguró que desde el Colectivo de Actrices estaban “desbordadas” y esto desató la furia del hermano de la fallecida conductora radial, Ulises. A raíz de ello, el periodista utilizó su cuenta de Twitter y lanzó una catarata de mensajes.

"Qué sinvergüenza. Desbordadas... Si ellas estaban desbordadas, ¿cómo estaba Natacha violada?", expresó el mediático, dolido y enojado, junto el tweet de Ángel que replicaba los dichos de Thelma y apuntó con fuerza contra el colectivo feminista. Luego, le dedico unas fulminantes palabras a quienes lo integran: "Son actrices terroristas, cómo le soltaron la mano... Fueron violentas con Natacha al ignorarla cuando les pidió ayuda, inescrupulosas. A Thelma no se le cae la cara".

Que hija de su madre...pobre Natacha, no había tiempo para ella, ni el celular le atendió, cuando vivió lo mismo, una violación.Después te vienen a hablar de empatía, feminismo, sororidad...Son una banda de perversas @actrices_arg .Padre perdónalas , porque no saben lo que hacen. pic.twitter.com/EgHjyXk8hU — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) August 18, 2021

En un siguiente tweet, disparó al respecto de los dichos de la actriz en una entrevista con Juan Etchegoyen tiempo atrás, donde aseguró que Natacha recibió ayuda por parte del colectivo. "La mitómana psiquiátrica de Thelma Fardin el año pasado dijo que Natacha tuvo contención, gran mentira. Hoy en LAM reconoció que no la ayudaron porque estaban ‘desbordadas’. ¿Para qué mentiste el año pasado? CÍNICA", sentenció. Como si eso fuera poco, Ulises, siguió expresándose respecto a los comentarios de Fardin en la entrevista con De Brito: "Que ASCO me da Thelma Fardin. Desbordadas... Pero con vos nunca estuvieron desbordadas, para salir en todas tus conferencias de prensa, Thelmita".

Por último, para que no queden dudas de su desprecio hacia la actriz, el hermano de Natacha volvió a cargar contra Thelma. "Que hija de su madre... pobre Natacha, no había tiempo para ella, ni el celular le atendió, cuando vivió lo mismo, una violación”. Y concluyó con unas palabras para Actrices Argentinas, arrobándolas: “Después te vienen a hablar de empatía, feminismo, sororidad... Son una banda de perversas. Padre perdónalas, porque no saben lo que hacen".

Hay previa

No es la primera vez que Ulises cruza a la actriz. En 2020, estalló de furia luego de escuchar una entrevista a Thelma Fardin asegurar que desde el colectivo de Actrices Argentinas le brindaron contención a Natacha Jaitt tras la denuncia por violación que había realizado la fallecida conductora radial. "Con ella (Natacha) dimos una contención... en lo personal, compañeras que estaban incluso... Laura Azcurra, le costaba mucho la conexión porque estaba de vacaciones. Y se armó un grupo para darle contención, porque lo primero que necesitan las mujeres que sufren violencia es contención cercana", dijo Fardin en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Al indagar sobre el tema y preguntarle si "cuando se enteraron de lo de Natacha (la denuncia) se solidarizaron con ella", la actriz afirmó: "Sí, sí. Armamos grupos para dar contención seas famosa o no". Y remarcó: "En este caso en particular sí lo hicimos desde donde creíamos que era más importante que era la contención humana, cuerpo a cuerpo", aseguró.

En la extensa charla, el conductor de LAM le consultó sobre el colectivo feminista y su selectivo apoyo con las denuncias. “Hay una crítica que muchos periodistas hicimos y es que, a veces, el colectivo de Actrices Argentinas es selectivo con el apoyo o con las denuncias. Hubo un caso muy fuerte que fue el de Natacha Jaitt”, le expresó él. A lo que la actriz y cantante, respondió: “Es un caso terrible y además el final de Natacha lo fue. Yo no sé tanto del caso, la verdad. Fue muy en paralelo a mi momento de más exposición. Yo estaba totalmente desbordada. Todas estábamos desbordadas. Es algo que, por supuesto, nos duele, y nos encantaría siempre, en todos los casos, involucrarnos".

"Hay casos que dicen que no nos pronunciamos, pero a veces la víctima nos pide que no quieren que tomen relevancia pública. Millones de veces me piden ayuda y yo estoy con mi caso de cara a un juicio y no me es gratuito. Tengo la sensación de responsabilidad, pero no hay manera que llegue a responder a todos”, explicó.