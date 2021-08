Morena Rial ya eligió partido para hacer pie en la política

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 19.08.2021 - Última actualización - 19:14

19:12

Tras contar cuál es el espacio al que apuestan ella y su abogado, Alejandro Cipolla, la hija mayor de Jorge Rial reveló qué ideas tiene para tratar.

Morena Rial y su abogado, Alejandro Cipolla, ya eligieron el partido político que quiere integrar. La hija mayor de Jorge Rial, además, reveló cuál sería el primer proyecto que encararía de lograr una banca en en las elecciones de 2023.

El lanzamiento de Morena Rial a la político, más bien sus ganas de incursionar en ese ámbito, causó alto revuelo en las redes sociales. Ahí mismo fue donde la hija mayor de Jorge Rial respondió distintas preguntas, y revelo cuál seria su primer proyecto. "Que la discriminación en todas sus facetas deje de ser una conversación para convertirse en un delito", consideró la actriz e instagramer, de 22 años de edad.

"Se viene proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente novedades! Para cambiar las cosas no queda más que hacerlas uno mismo", expreso Morena en sus historias de Instagram el día que anunció sus ganas de meterse en política. Días atrás, Alejandro Cipolla, abogado, amigo y quien sería el compañero de fórmula de Morena Rial, reveló que el espacio que eligió junto a su defendida es el Partido Renovador Federal, y contó que su referente es Martín Maganas, precandidato a primer Concejal Distrito de Pilar. "La idea es arrancar de cero en el Partido Renovador Federal, para que no digan que queremos puestos ni que queremos lucrar con la política. More quiere formarse en todo lo que es el ámbito político, y ahora va a empezar a estudiar ciencias políticas", explicó el abogado.

Al preguntarle la ideología de la hija del exconductor de Intrusos (América), el letrado, que forma parte de El Club de las Divorciadas, el ciclo conducido por Laurita Fernández en El Trece, indicó que "Morena es más de derecha, no en el sentido autoritario, sino en el querer fomentar trabajo y no planes".

Por otro lado, Martín Maganas dijo al mismo medio sobre el tema: "Nosotros desde nuestro espacio agradecemos que cualquiera se quiera sumar. En este caso More, con buenas ideas y ganas de hacer. A partir de acá hay que analizar cuál es la mejor alternativa para que todos construyamos algo juntos", señaló el empresario que está al frente de la productora de aceite Ecoliva.

Respecto a las criticas que recaen sobre Morena, el desarrollador de negocios y estrategias de mercado reflexionó: "Todos tienen derecho a participar gente con ganas y gestión nueva, porque los que están se equivocan todos los días, no tienen gestión privada ni una gestión exitosa. ¿Por qué Morena no podría prepararse de acá al 2023? No hay nada que le impida focalizarse en eso, y las buenas ideas e intenciones ya las tiene, es una buena persona y eso es lo que necesita la política", cerró Maganas al hablar de Morena Rial y sus ganas de meterse en la política, específicamente en su espacio.