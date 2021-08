https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cruces en el Congreso

Cumpleaños VIP: para el senador Luis Naidenoff, "Olivos era un carnaval"

El legislador pidió que la Cámara repudie la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez durante la cuarentena. "No se cuestiona el festejo, no se confundan. Se cuestiona el castigo, la persecución, el ensañamiento con los argentinos que no podían ni siquiera despedir a sus familiares", advirtió. Hubo respuestas del oficialismo.

La foto del escándalo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, en plena cuarentena. Crédito: Imagen ilustrativa



El escándalo por la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en julio del año pasado, cuando regía la cuarentena estricta, se coló este jueves en la sesión del Senado convocada de manera sorpresiva por Cristina Kirchner. La vicepresidenta no está presente porque viajó al Sur. Por esa razón, la sesión es presidida por Claudia Ledesma Abdala. El temario fue amplio pero la atención estuvo puesta principalmente en la discusión política a poco menos de un mes para las elecciones primarias. La primera acción en el Senado fue aceptar la renuncia del senador Jorge Taiana, que asumió como ministro de Defensa, en lugar de Agustín Rossi, que se postula como precandidato a Senador por Santa Fe. Enseguida, asumió Juliana di Tullio, quien con la mano extendida juró "por la patria" como nueva senadora y se sumó al bloque del Frente de Todos. Di Tullio se dio un fuerte abrazo con el senador radical de Formosa, Luis Naidenoff, quien fue el primero en tomar la palabra para criticar la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta el 14 de julio del año pasado. "Es más fuerte que la pérdida de la credibilidad de la palabra presidencial. Se habla mucho de la devaluación de la palabra del Presidente, pero esto supera el límite de lo imaginable", aseguró Naidenoff. "No se cuestiona el festejo, no se confundan. Se cuestiona el castigo, la persecución, el ensañamiento con los argentinos que no podían ni siquiera despedir a sus familiares", agregó el senador opositor, quien solicitó formalmente que el Senado condene lo sucedido en Olivos. "Tenemos que repudiar lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue una burla, todos sentimos que nos tomaron el pelo. Todos sentimos que mientras hacíamos los mayores esfuerzos para cumplir con las medidas, para no ver a un familiar, en algunos casos impedir el regreso a alguna provincia por medidas duras, Olivos era un carnaval, Olivos era una fiesta y la fiesta la encabezaba el Presidente de la República. Y el Presidente amenazaba, apretaba a los que podían incumplir", afirmó el presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Senado. "Fueron tan grotescos que no les alcanzó la fiesta. La propia agencia de noticias del Estado, Télam, había publicado los días previos que la primera dama iba a tener un cumpleaños atípico, a través de zoom y con barbijos. Hasta se prestó la agencia del propio Estado para que se de a conocer cómo iba a ser ese día", agregó Naidenoff. Luego, insistió en la necesidad de que el Senado de una señal clara ante la sociedad, repudiando lo que sucedió. "Tenemos que demostrar que el sistema político en Argentina es mucho más fuerte que la inmoralidad presidencial". La respuesta no se hizo esperar. Llegó de boca del presidente del bloque del Frente de Todos, también de Formosa, José Mayans. Primero saludó la incorporación de Juliana di Tullio y le contestó a Naidenoff. "Quiere que se trate un repudio al accionar de la Quinta de Olivos. Vamos a dar tratamiento a estos temas, tanto a los repudios como al beneplácito, lo vamos a tratar en comisión y tenemos la lista también de las cosas con las que no estamos de acuerdo, que repudiamos y queremos que se trate en forma conjunta", arrancó Mayans. Y el senador enumeró la toma de deuda externa en el gobierno de Mauricio Macri sin tratamiento parlamentario, la "fuga de capitales", el "escandaloso manejo del Banco Central que dejó una base monetaria en Lebac y Leliq", "dólar futuro". También mencionó el "caso Nisman", pero si aclarar ese último punto. Sobre el cierre, destacó: "Esto es una maniobra mediática para tapar lo que ha hecho (Fernando) Iglesias, Waldo Wolf que han tratado como trapo sucio a las mujeres. Y no escuché todavía pronunciamiento de las mujeres de Cambiemos, cuando Iglesias y Wolf dijeron que se arrodillaban e insinuó acciones sexuales tanto a las personas de sexo femenino que visitaban la Quinta de Olivos. Estas maniobras son para tapar eso". Y concluyó: "Estas maniobras son para tapar el esfuerzo de la vacunación. El 60% con una dosis y el 25% con dos dosis. Un trabajo que debería ser súper valuable. Esto es como decía Perón: 'cuando uno entra en política tiene que estar dispuesto a tirarle el honor a los chanchos', y sino pregúntenle a (Facundo) Manes, que ya lo hicieron bolsa sus propios correligionarios". En la misma línea se expresó Antonio Rodas, senador del Frente de Todos por Chaco. En una respuesta directa a Naidenoff, el legislador aseguró que "inmoral es haber hechos compromisos que sabían que nunca se podían cumplir, como la deuda externa, que hipotecó el futuro del pueblo argentino". Y agregó: "Cuando se habla de inmoralidad yo digo que nosotros vinimos a revertir esa inmoralidad". Una nueva respuesta llegó desde el lado de Laura Rodríguez Machado, senadora por Córdoba de Juntos por el Cambio. Enojada por el tiempo que duró la exposición de Oscar Parrilli -quien no hizo ninguna mención al escándalo de Olivos ni respondió ante las críticas de la oposición-, la legisladora remarcó que "las leyes y normas se aplican a todos por igual, aunque sean oficialismo y estén gobernando". Luego, Rodríguez Machado apuntó contra Alberto Fernández. "Avísenle también al Presidente que cumpla con los DNU que firma. Si ustedes votaron la lista de oradores, tienen que respetarla". 