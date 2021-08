Desde la Bolsa de Comercio de Rosario pidieron que se eliminen las restricciones a las exportaciones de carne

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Daniel Nasini solicitó al Estado nacional que no haya limitantes para las ventas al exterior de carne bovina. Pidió también que se acelere la licitación del dragado del Paraná. El intendente Javkin ponderó las iniciativas para potenciar la biotecnología en Rosario.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Daniel Nasini, criticó las medidas tomadas por el gobierno nacional de limitar las exportaciones a las carnes bovinas en el acto oficial por los 137 años de la institución que se desarrolló en su sede. Reclamó, en nombre de la BCR, “la eliminación de todo tipo de restricciones que entorpezcan y traben nuestro desarrollo económico en el comercio internacional”. El gobernador de la Provincia, Omar Perotti, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y el intendente local, Pablo Javkin, asistieron al evento.

En tanto, con respecto a la hidrovía del río Paraná, Nasini afirmó en su discurso: “Es imperioso acelerar la nueva licitación de dragado y balizamiento. Que sea adjudicada a una empresa con probaba experiencia en la materia”. Sobre este tema, aseguró que se debe constituir “un órgano de control independiente (para esta vía navegable), autónomo y de carácter técnico con participación de las provincias ribereñas”.

Participamos junto a @LEBasterra @pablojavkin y @NasiniDaniel del acto por el 137° aniversario de la @BCRprensa para dialogar sobre las potencialidades que tiene nuestra provincia. Siempre en la búsqueda de más producción y empleo para Santa Fe. pic.twitter.com/QIqtoCMQld — Omar Perotti (@omarperotti) August 20, 2021

En relación a los biocombustibles que se producen en la provincia, el máximo dirigente de la bolsa subrayó: “Hicimos conocer nuestro profundo desacuerdo con la sanción de la nueva ley de biocombustibles que reduce los cortes de biodiesel y bioetanol”.

Por otra parte, como sucede desde hace años, la institución bursátil peticionó por la mejora de la infraestructura en cuanto a transporte para contar con una matriz productiva más competitiva.

En tanto, Javkin se refirió en su discurso a este período excepcional pandémico que comenzó en 2020: “En 18 meses la humanidad resistió una pandemia, desarrolló una vacuna”. También hizo referencia a lo que llamó el puerto de la innovación, la iniciativa de desarrollar la biotecnología aplicada al agro desde la ciudad: “Si nos concentramos en eso, creo que podemos mirar el futuro con un aprendizaje capitalizado”.

En tanto, el gobernador de Santa Fe afirmó que desde los puertos de la provincia salieron 1.500.000 camiones en el período de bajante del Paraná más importante de la historia. “Eso nos deja otra enseñanza”, subrayó Perotti. “Ese volumen de producción se pudo sacar aún en pandemia”, dijo el mandatario provincial.

Basterra, por su parte, consultado sobre las restricciones a las ventas de carne bovina al extranjero aseveró: “Se tomaron medidas como fueron ordenar el comercio exterior, ordenar empresas que operaban de manera irregular y a partir de allí se habilitó el 50 por ciento de la exportación más alta que tuvo la Argentina. No es el 50 por ciento de un promedio histórico. El año 2020 fue de mayor porcentaje de exportaciones respecto a la producción, 28,7 por ciento, y se habilitó la mitad de eso más las cuotas”. El ministro afirmó que de no haber aumento de precios en este producto, se incrementará el porcentaje de volumen exportable. No obstante, no habló ni de cifras ni de fechas precisas.

“No hay impunidad”

El gobernador Perotti fue consultado por los medios por la balacera del miércoles pasado en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Esto respondió: “Siempre hay cosas por corregir. Si se ha fallado en la prevención, algunas cosas no se hicieron bien. Hay una decisión tomada de cortar con los vínculos del delito cueste lo que cueste. No es una situación que se acepta fácilmente. Lo que fue generándose año tras año no se desarma en un día. Sí tomamos la decisión de empezar a desarmarla. Hay una clara señal de que el que hace las cosas bien se va a ir bien. El que hace las cosas mal se va a ir mal”. Agregó también: “Aquí se puede investigar. Aquí no hay impunidad. Hay detenidos, hay esclarecimientos. Lo que nos está faltando sin dudas es la acción de prevención. Y eso lo vamos a conseguir con una policía con más agentes”.