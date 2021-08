Córdoba: estiman que la caída de un poste causó el masivo incendio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trataría de una estructura de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. El juez de paz de la localidad de Potrero de Garay afirma haber visto una columna y vehículos de dicha institución en la zona donde se originó el fuego.

Desde la justicia de la provincia de Córdoba se investiga si el incendio originado en la localidad de Potrero de Garay, uno de los que azotó la región esta semana, fue provocado por un poste caído perteneciente a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec).

Sebastián Stabio, juez de paz de esta localidad, declaró que vio un poste tirado y dos cuadrillas de Epec en la zona donde se habrían originado las llamas. Fue en una zona conocida como paraje La Pampa Alta, ubicado a la vera de la ruta S-271.

Stabio expresó a un medio local: "Cuando me dirigía al trabajo, vi un foco de incendio. Me bajé del auto y, al estacionarlo, vi un poste de luz, no sé si de Epec o no, tumbado y con dos vehículos de Epec. Después, me dirigí al fuego, porque mi objetivo era colaborar lo más rápido posible".

"Los vecinos sabemos que lo que hay que hacer es apagar y, luego, vienen las preguntas. Ni me imaginaba lo que iba a pasar después", afirmó el juez de paz, aclarando: "Yo no puedo atribuir nada. Eso lo investiga el fiscal. Yo ya declaré, en la comisaría de Potrero de Garay, lo que vi. Yo no participo en el proceso. Soy un vecino que actuó y declaró, junto con otros vecinos, lo que vio".

Finalmente,detalló: "El fuego estaba en sus comienzos. Había un viento muy fuerte. Uno mira qué puede hacer y no quedar quemado también".