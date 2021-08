https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fassi es una maquinita que no para de facturar

Arde el mercado de invierno de Talleres: ¡vendió por 15 palitos!

El ex Unión, Franco Fragapane, fue el primero en armar las valijas. Luego fue la salida de Federico Navarro. Y ahora, la cereza del postre: el ecuatoriano Piero Hincapié Reyna al Bayer Leverkusen de Alemania: es la segunda mejor venta de toda la historia de la "T".

Es un buen tipo el "4". El ecuatoriano Piero Hincapié, que se fue a jugar con Lucas Alario en la Bundesliga de Alemania, es la segunda mejor venta de toda la historia en Talleres. Crédito: Gentileza

Por Dario Pignata SEGUIR El "Cacique" Alexander Medina, entrenador preocupado. El tesorero de Talleres de Córdoba, más feliz que nene con juguete nuevo. Es que el club de Andrés Fassi se prendió fuego en este mercado de invierno de crisis total en el fútbol mundial. La "T", de la mano de su presidente "salvador", vendió por más de 15 millones de dólares, solamente contabilizando las últimas tres ventas "ruidosas": Fragapane, Navarro y Piero Hincapié. "La Comisión Directiva informa que Piero Hincapié fue transferido al Bayer Leverkusen 04 de Alemania. El defensor central ecuatoriano arribó a nuestra institución con 18 años de edad en agosto del 2020, luego de ser evaluado por el Área de Scouting y Visoria. Su desarrollo técnico y físico lo llevó a integrar el once inicial en la Copa de la Liga profesional y la Copa Conmebol Sudamericana. Luego fue convocado por su Selección Nacional para disputar las eliminatorias y la Copa América en Brasil. Vistiendo la camiseta de Talleres, Piero disputó 14 partidos de la Liga Profesional de Fútbol, 2 por Copa Argentina y 6 encuentros internacionales en la Copa CONMEBOL Sudamericana. La transferencia fue realizada por siete millones y medio de dólares y el 20% de plusvalía en una futura transferencia para nuestro Club. El pase del jugador pertenece en un 65% a Talleres y el 35% restante a Independiente del Valle. De esta manera, Talleres posiciona la marca a nivel internacional, genera recursos genuinos y se consolida como una plataforma de proyección de futbolistas de jerarquía hacia el exigente marcado europeo. El deseo de que Piero pueda seguir creciendo en esta nueva etapa de su carrera como jugador profesional", comunicó oficialmente la "T", explicando a sus socios cada dólar que entra y/o sale del club. "La operación se realizó en siete millones y medio de dólares por el 80 por ciento del pase, dejando un 20 por ciento para una futura venta. Como el Albiazul poseía el 65 por ciento del pase, recaudará un 4.875.000 dólares, cifra nada despreciable teniendo en cuenta que invirtió 1.200.000 al adquirirle esa parte a Independiente Del Valle de Ecuador. Hincapié llegó con 18 años, recién debutó este año y en apenas cuatro meses hasta se ganó una citación a la Copa América con la Selección de Ecuador. A su vez, Hincapié representa la venta más onerosa de la gestión de Fassi, superando los 6 millones y medio de Nahuel Bustos a España", comentan los colegas en la ciudad Mediterránea. En este mismo mercado de invierno, el club había anunciado otra salida: "El volante santafesino Federico Navarro fue transferido por Talleres de Córdoba al club Chicago Fire, de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, en unos cinco millones de dólares. Navarro, oriundo de Frontera, Santa Fe y que llegó al club cordobés en 2013, transitó todas las etapas formativas en las divisiones inferiores, residió en el Centro de Formación Talleres y fue convocado a la Selección Argentina Sub-15 y Sub-19. En 2018 Navarro firmó su primer contrato profesional e integró el equipo de Reserva que se consagró campeón de AFA y en enero de 2019 realizó su primera pretemporada junto al plantel superior". Y mucho antes, en el inicio del mercado pandémico, "Talleres informó que Franco Fragapane fue transferido al Minnesota United Football Club, de la Major League Soccer (MLS). "Fraga" arribó a Talleres en junio de 2019 proveniente de Unión y a préstamo por dos años, con una opción por la mitad del pase que el club ejecutó. Se hizo la venta a Minnesota en "tres millones de dólares brutos" (-fue lo que informó el club albiazul), de los cuales a Talleres y al jugador le tocaron 1,5 millón de "verdes". Vistiendo la camiseta Albiazul, el jugador mendocino disputó todos los encuentros oficiales en la temporada 2019/2020 (26 en total) y convirtió 4 goles. A mediados de 2020, en pleno receso del Campeonato Argentino por el contexto de la pandemia, Franco fue cedido a préstamo al Club Fortaleza. En el conjunto brasilero, el volante ofensivo de 28 años disputó 10 partidos y regresó a la Institución. En este segundo periodo en el conjunto albiazul, Fragapane fue protagonista en 30 partidos y marcó 5 goles. Sí, en Talleres jugó 56 partidos y todos como titular. A la altura de los 55 partidos que jugó en Unión y los 10 goles que marcó. De esta forma, se lleva a cabo una nueva transferencia a una Liga en expansión en la industria del Fútbol, posicionando cada vez más a Talleres en el mercado internacional", fue la expresión oficial del club. Así, solamente poniendo arriba de la mesa las tres últimas ventas (antes se fueron Andrés Cubas, Tomás Pochettino), con un mercado mundial en crisis (por cuestiones más que obvias), Talleres de Córdoba y Andrés Fassi vendieron por más de ¡15 millones de dólares!. Como si no existiera la pandemia. Top 10 de ventas de Andrés Fassi (2015 a 2021) Este es el detalle del las mejores ventas de Talleres de Córdoba en la era de Andrés Fassi: -1) 7.660.000 Bustos (City Group compró el 65%). -2) 7.500.000 Piero Hincapié Reyna (el Bayer Leverkusen de Alemania compró el 65 %) -3) 4.060.000 Reynoso (60% a Boca; 40% a cambio del 30% de Pochettino y total ficha de Maciel). -4) 3.700.000 Olaza (Boca le compró su 70%). -5) 3.400.000 Cubas (Nimes compró el pase). -6) 2.800.000 Palacios (Pachuca le compró el 100%). -7) 2.600.000 Medina (Talleres le vendió a Lens su 65%, el resto era de River, el bruto fue de 4 millones). -8) 2.500.000 Pochettino (100% a Austin). -9) 1.500.000 Fragapane (tenía el 50%; el total fue de 3 millones). -10) 1.500.000 Ramírez (vendió el 100%). Con Palacios y Alario Sin dudas, la de Piero Hincapié es una gran venta para Talleres y un enorme paso profesional para el defensor, que será compañero de los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario y del chileno Charles Aránguiz por un lapso de cinco años, ya que según anunció el club alemán firmó su contrato hasta 2026. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

